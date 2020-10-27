2020美国总统大选投票人数将达1.5亿，投票率创112年来最高纪录

2020年美国总统大选，估计将有1亿5000万选民投票，投票率创1908年以来112年最高纪录；相比较，2016年大选全美投票选民为1亿3700万人。

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26日，离11月3日投票日还剩8天，佛罗里达大学“独立数据分析项目”（U.S. Elections Project）公布的数据显示，已有超过6000万美国选民提前投票；该项目负责人、政治系教授麦克唐纳(Michael McDonald)表示，估计全美合格选民当中，有65%将在今年大选投票。

新冠病毒疫情仍未消退，但各州提前投票的选民毫无畏惧的在投票所外大排长龙：在乔治亚州，一些选民排队十个多小时才完成投票；俄亥俄州、维吉尼亚州也出现类似情况；纽约州在24日开放提前投票，纽约市的投票所外出现排队人龙，选民等候数小时才能投票。也有不少选民选择邮寄投票，统计显示，全美各地选务机关累计已收到约4000万张邮寄选票。

在关键的摇摆州，提前投票和邮寄投票使大选前投票人数大幅增加：到目前为止，宾夕法尼亚州大约有140万人提前投票，比2016年该州提前投票人数增加了120万；密西根州和威斯康星州也是一样，今年的提前投票人数几乎比2016年提前投票人数翻了一番。

得克萨斯州、乔治亚州和俄亥俄州，已经超过了2016年的提前投票总数，其中得克萨斯州已有690万人投票，与2016年相比增加了约140万票，该州40％以上的选民已经投了票。

另据NBC电视新闻网与智能目标（Target Smart）公司的预测，11月3日之前，提前投票的选民人数可能达到9000万至1亿，约为2016年提前投票人数的两倍。