美参议员提案：禁止入黑名单中国企业进入美国金融市场

美国共和党籍联邦参议员鲁比奥（Marco Rubio）和布劳恩（Mike Braun）10月27日提出议案，要禁止被华盛顿列入黑名单的中国企业进入美国资本市场。如果该法案得到通过，被美国商务部和国防部列入黑名单的多家中国企业都将受到影响，包括海康威视、中国电信和中国移动等。

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鲁比奥和布劳恩向美国会参议院提交的这一法案题为《美国金融市场诚信和安全法》(American Financial Markets Integrity and Security Act)。该法案将禁止美国的投资公司、退休基金和保险公司入股被美国商务部列入实体清单或被美国国防部列入受中国军方支持公司名单上的中国公司，包括这些公司的母公司、子公司和关联公司及控制实体。按照这项议案，列入黑名单的中国公司还将在一年的宽限期后被禁止在美国交易所交易。

据鲁比奥办公室发出的相关声明称，“目前，有许多中国公司，包括五角大楼在2020年6月和8月发布的名单上指认的30多家公司，以及关联公司和子公司的网络。其中还包括那些在美国资本市场体系中运营，并受到美国政府制裁的公司。这些公司参与了共产党的军事、间谍活动和侵犯人权、‘军民融合战略’和《中国制造2025》 工业政策。” 鲁比奥称，“中国共产党对美国资本市场的利用，是美国经济和国家安全面临的明显且持续的风险，必须予以解决。”他续指，“目前，在美国资本市场运营的许多中国公司积极参与中国共产党的军事、间谍活动、侵犯人权、‘军民融合战略’和‘中国制造2025’产业政策。”

鲁比奥表示，“《美国金融市场诚信和安全法》将禁止这些公司在美国资本市场运营，并向中共明确表示它们将不再能够利用我们的金融系统。” 布劳恩亦称，“与美国公司不同，中国公司不按照规则行事，更糟糕的是，其中一些的中国公司通过宗教迫害及利用奴隶劳工以取得领先，”布劳恩说。 “这些不良行为者在美国市场上不应该扮演任何角色，这就是为什么我很自豪成为参议员鲁比奥立法法案的共同发起人，该法案旨在结束这种可怕的不良商业行为。”

美国国防部在今年6月把华为、海康威视、中国移动和中国电信等20家中国知名企业列为中国军方拥有或控制的公司之后，又于8月认定11家中国公司为中共的军事企业，其中包括中国东方红卫星股份有限公司、中化集团和中国核工程建设总公司等。与此同时，被列入美国商务部实体清单上的中国公司更多，包括华为及其38家关联实体、33家被指涉及在新疆侵犯人权和军事采购的中国实体，及参与在南中国海填海造岛并将人工岛礁军事化的24家中国公司。

另据了解，鲁比奥最新还参与支持了两项涉华动议，其中包括受到两党参议员支持的将中国侵犯维吾尔穆斯林少数民族人权的状况定性为“种族灭绝”议案，及包括他本人在内的多名共和党籍参议员要求美国大学理事会（CollegeBoard）重新审视其与中共的孔子学院关系的联名信。鲁比奥、霍利（Josh Hawley）、科顿（Tom Cotton）、布莱克本（Marsha Blackburn）等7名参议员向美国大学理事会CEO科尔曼（David Coleman）致信，要求其重新审视该机构与孔子学院主管单位国家汉办的关系。

这些参议员写道，“全国学者协会（NAS）发布了一份报告，确定大学理事会是中国影响力运动的目标。”该联名信指，“该报告称，大学理事会与中国合作开发了美国大学预修课程（AP）中国语言和文化考试。该报告还称，大学理事会通过‘中国嘉宾老师计划’帮助中国公民进入美国学校，这是大学理事会与国家汉办之间的一项合作。我们担心中国利用与大学理事会的合作关系扼杀了可能损害中共声誉的对话。”