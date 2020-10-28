蓬佩奥宣布美国将在马尔代夫设大使馆，派大使

正在对印太四国进行访问的，美国国务卿蓬佩奥10月28日抵达马尔代夫，并与马尔代夫总统萨利赫（Ibrahim Mohamed Solih）会面。蓬佩奥会后宣布，在与萨利赫会谈期间，他代表美方提出将在该国she'li美国大使馆，并以此期待提升两国之间的伙伴关系。

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刚刚结束对斯里兰卡访问的蓬佩奥星期三抵达马尔代夫，并对该国展开访问。他是美国和马尔代夫自1966年建交以来，在过去近30年中首位到访马国的美国国务卿。蓬佩奥在专机落地后通过推特写道，“很高兴成为近三十年来第一位访问马尔代夫的国务卿。我期待着加强美马两国的关系，并在自由、开放、有规则的#IndoPacific（印太）地区讨论我们的共同利益。”

蓬佩奥称，“与萨利赫总统举行了伟大的会议。在马累。关于我们在马尔代夫开设美国大使馆的计划，我作了历史性的宣布。我们高度重视与马尔代夫人民的友谊，并期待着将我们的伙伴关系提高到一个新的水平。” 萨利赫亦在推特上表示，“与蓬佩奥国务卿进行了非常令人愉快的讨论，促进马尔代夫与美国的合作，从贸易和投资到海上安全，再到打击恐怖主义和气候危机情况。期待在未来数月和数年中进一步发展马尔代夫与美国的关系。” 马尔代夫是印度洋上的群岛国家，其东北与斯里兰卡相距675公里，北部与印度的米尼科伊岛相距约113公里，马尔代夫南部的赤道海峡和一度半海峡为海上交通要道。

美国国务院另以蓬佩奥的署名发布声明称，“我很高兴地宣布，美国打算在马尔代夫设立大使馆并派遣驻馆大使，这反映了美马关系的持续发展，并强调了美国对马尔代夫和印度太平洋地区的坚定承诺。”他称，“ 自1966年美国和马尔代夫首次建立外交关系以来的几十年中，我们两国在诸如加强印太海上安全，激励私营领域和打击恐怖主义等问题上扩大了合作。在美国的支持下，近年来，马尔代夫在支持民主机构和建立一个自由和开放的社会以造福其全体公民方面取得了巨大进步。”他续称，“我们决定在马尔代夫设立大使馆的决定是我们关系中的一个可喜的里程碑，我们期待着今后几年我们两国之间加强合作。”