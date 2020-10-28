蓬佩奧宣布美國將在馬爾代夫設大使館，派大使

正在對印太四國進行訪問的，美國國務卿蓬佩奧10月28日抵達馬爾代夫，並與馬爾代夫總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）會面。蓬佩奧會後宣布，在與薩利赫會談期間，他代表美方提出將在該國she'li美國大使館，並以此期待提升兩國之間的夥伴關係。

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剛剛結束對斯里蘭卡訪問的蓬佩奧星期三抵達馬爾代夫，並對該國展開訪問。他是美國和馬爾代夫自1966年建交以來，在過去近30年中首位到訪馬國的美國國務卿。蓬佩奧在專機落地後通過推特寫道，“很高興成為近三十年來第一位訪問馬爾代夫的國務卿。我期待着加強美馬兩國的關係，並在自由、開放、有規則的#IndoPacific（印太）地區討論我們的共同利益。”

蓬佩奧稱，“與薩利赫總統舉行了偉大的會議。在馬累。關於我們在馬爾代夫開設美國大使館的計畫，我作了歷史性的宣布。我們高度重視與馬爾代夫人民的友誼，並期待着將我們的夥伴關係提高到一個新的水平。” 薩利赫亦在推特上表示，“與蓬佩奧國務卿進行了非常令人愉快的討論，促進馬爾代夫與美國的合作，從貿易和投資到海上安全，再到打擊恐怖主義和氣候危機情況。期待在未來數月和數年中進一步發展馬爾代夫與美國的關係。” 馬爾代夫是印度洋上的群島國家，其東北與斯里蘭卡相距675公里，北部與印度的米尼科伊島相距約113公里，馬爾代夫南部的赤道海峽和一度半海峽為海上交通要道。

美國國務院另以蓬佩奧的署名發布聲明稱，“我很高興地宣布，美國打算在馬爾代夫設立大使館並派遣駐館大使，這反映了美馬關係的持續發展，並強調了美國對馬爾代夫和印度太平洋地區的堅定承諾。”他稱，“ 自1966年美國和馬爾代夫首次建立外交關係以來的幾十年中，我們兩國在諸如加強印太海上安全，激勵私營領域和打擊恐怖主義等問題上擴大了合作。在美國的支持下，近年來，馬爾代夫在支持民主機構和建立一個自由和開放的社會以造福其全體公民方面取得了巨大進步。”他續稱，“我們決定在馬爾代夫設立大使館的決定是我們關係中的一個可喜的里程碑，我們期待着今後幾年我們兩國之間加強合作。”