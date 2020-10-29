Eco-推出西非单一货币计划被延后

去年底曾宣布在2020年推出西非单一货币Eco取代CFA非洲法郎的计划不得不耐心等待。西非经济共同体CEDEAO已为此筹备了20多年。

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本台RFI法文网周四（2020年10月29日）刊出了记者Stanislas.N有关西非单一货币Eco的一篇采访报道。

在科特迪瓦（也被称之为象牙海岸）经济重镇阿比让的一个商业中心里，接受采访的两位女士之一Viviane表示，不知发表观点是否有用？西非各国政府习惯于在他们之间做决策。Viviane希望科特迪瓦或西非经济货币联盟（UEMOA）能够全面掌握他们自己的单一货币。另一位女士表示，如果Eco和西非法郎CFA没有差别，那还是保留西非法郎比较好，为何要改变？不过这名女士希望西非法郎消失。

一位从事销售的男士Stéphane态度明确，他认为，变革的时刻到了，新货币可能应该由非洲国家来印制。这名商务人员认为，西非法郎区国家现在有能力推出自己的货币。因为，在拥有自己货币的邻国经验基础上，它们得以管理自己的经济。Stéphane表示，未来西非单一货币将是波动的，这种波动将有助于国家的出口。

西非经济共同体为了单一货币已筹备了二十多年。科特迪瓦布瓦凯大学的一名学者表示，在民众做好了迎接Eco之际，现在宣布改革西非法郎如同搞破坏。这名经济学家认为，西非应该在5年至10年里，拥有独立的单一货币，那将可能给这一区域内的商业带来活力。

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