不满美国让港产商品产地换标成“中国” 香港向世贸提出投诉

美国政府今年 8 月宣布，取消对香港的特殊待遇，包括香港生产的商品，出口到美国时要必须标记其原产地为“中国”，不得使用“香港制造”标签。这一措施曾延后45日执行，并将于11月9月正式实施。对此，港府商务及经济发展局局长邱腾华10月30日表示，特区政府当天已根据世贸争端解决机制，正式启动程序，要求世贸处理香港对美国投诉。他称，过去一段时间，美国无实质回应港府的撤回要求“令人失望”，香港有必要向美国采取进一步行动。

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邱腾华在记者会上向媒体表示，今次是香港在主权移交后，首次主动投诉另一个世贸成员国，根据机制，美国要在10日内加以回应，亦要在30日内与香港进行磋商。如果双方未能在60日内透过磋商得到解决，港府将有权、亦会要求世贸设立专家小组，审议相关争端。邱强调称，香港制造商已受到美方决定的影响。

邱腾华强调，与美方的这一争端不是外交问题，“而是在基本法下赋予香港高度自治经贸范畴及单独关税地区的权力，确信国家支持香港的工作”。他说，世贸作为多边贸易体系，给予成员国有权利亦有责任，作为世贸成员，港府不会建议厂家违反世贸规定的情况下，作出产地来源的申报，但相信出口商会考虑用什么方式最能令其出口符合各种要求。

邱腾华说，港府、贸发局和商会有与美国方面商讨，看是否有方法既能符合到香港产地来源，亦符合进出口要求。对于世贸机制需要多长时间才可以处理争议，他未进行置评。至于在 11 月 9 日美国措施生效、而世贸解决争端程序未完成的“空窗期”，香港生产商是否要先跟从美国的规定，将货品产地标记为“中国”，邱腾华未有正面回应，仅称“美国那个标签规定暂时未实施”。

邱腾华称，香港驻世贸常设代表已发出通知，向美方表明港府已正式采取行动。他称，港府在9月16日已向美国提出交涉，要求撤回新规定，香港驻美国经贸办亦一直有和美方接触跟进。他续指，香港驻世贸代表更在10月13日的世贸全体理事会会议上，清楚表明港府强烈反对的立场，质疑美国的作法贬损香港作为世贸单独成员的身份，亦违反世贸产地来源规定。他称，但过去6个星期来美国的反应令人失望，形容香港有必要采取进一步行动。

自香港国安法早先被快速推行及实施后，美国国务院6月29日宣布，即日起停止对香港出口美国生产的军用装备。与此同时，美国商务部宣布暂时取消美方对香港给予的特殊待遇，并评估是否永久取消这项待遇。美国海关和边境保护局8月11日发布公告称，自9月25日起，香港出口到美国的货物必须标明原产地是“中国”，不能够继续贴“香港制造”的标签。据悉，香港出口商如果不遵守这一规定将会在美国港口受到10%的惩罚性关税。