不滿美國讓港產商品產地換標成“中國” 香港向世貿提出投訴

美國政府今年 8 月宣布，取消對香港的特殊待遇，包括香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為“中國”，不得使用“香港製造”標籤。這一措施曾延後45日執行，並將於11月9月正式實施。對此，港府商務及經濟發展局局長邱騰華10月30日表示，特區政府當天已根據世貿爭端解決機制，正式啟動程序，要求世貿處理香港對美國投訴。他稱，過去一段時間，美國無實質回應港府的撤回要求“令人失望”，香港有必要向美國採取進一步行動。

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邱騰華在記者會上向媒體表示，今次是香港在主權移交後，首次主動投訴另一個世貿成員國，根據機制，美國要在10日內加以回應，亦要在30日內與香港進行磋商。如果雙方未能在60日內透過磋商得到解決，港府將有權、亦會要求世貿設立專家小組，審議相關爭端。邱強調稱，香港製造商已受到美方決定的影響。

邱騰華強調，與美方的這一爭端不是外交問題，“而是在基本法下賦予香港高度自治經貿範疇及單獨關稅地區的權力，確信國家支持香港的工作”。他說，世貿作為多邊貿易體系，給予成員國有權利亦有責任，作為世貿成員，港府不會建議廠家違反世貿規定的情況下，作出產地來源的申報，但相信出口商會考慮用什麼方式最能令其出口符合各種要求。

邱騰華說，港府、貿發局和商會有與美國方面商討，看是否有方法既能符合到香港產地來源，亦符合進出口要求。對於世貿機制需要多長時間才可以處理爭議，他未進行置評。至於在 11 月 9 日美國措施生效、而世貿解決爭端程序未完成的“空窗期”，香港生產商是否要先跟從美國的規定，將貨品產地標記為“中國”，邱騰華未有正面回應，僅稱“美國那個標籤規定暫時未實施”。

邱騰華稱，香港駐世貿常設代表已發出通知，向美方表明港府已正式採取行動。他稱，港府在9月16日已向美國提出交涉，要求撤回新規定，香港駐美國經貿辦亦一直有和美方接觸跟進。他續指，香港駐世貿代表更在10月13日的世貿全體理事會會議上，清楚表明港府強烈反對的立場，質疑美國的作法貶損香港作為世貿單獨成員的身份，亦違反世貿產地來源規定。他稱，但過去6個星期來美國的反應令人失望，形容香港有必要採取進一步行動。

自香港國安法早先被快速推行及實施後，美國國務院6月29日宣布，即日起停止對香港出口美國生產的軍用裝備。與此同時，美國商務部宣布暫時取消美方對香港給予的特殊待遇，並評估是否永久取消這項待遇。美國海關和邊境保護局8月11日發布公告稱，自9月25日起，香港出口到美國的貨物必須標明原產地是“中國”，不能夠繼續貼“香港製造”的標籤。據悉，香港出口商如果不遵守這一規定將會在美國港口受到10%的懲罰性關稅。