中共中央为五中首度挂名开记者会：中美两国彻底脱钩不现实

10月30日，中共十九届五中全会闭幕的第二天，官方依惯例举行记者会说明会议精神。与以往党代会和中央全会的新闻发布会不同，这是首场以“中共中央”名义举行的新闻发布会。官方称，“这是适应形势发展的重要制度安排和创新。”

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据了解，以往中共举行中央委员会议过后，多会举行记者会说明会议精神，但均由中国国新办出面举办。而今天的记者会虽然仍在国新办举行，形式也相同，但却是首度以“中共中央”的名义举行，官方更在29日傍晚预告这一行程时，特地强调“中共中央”4字。

记者会开始时，中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟称，“建立中共中央新闻发布制度，是在中国特色社会主义进入新时代的历史条件下，适应形势发展和时代要求，坚持和加强党的全面领导、提高党的治国理政能力的重要制度安排和制度创新。”刚自副主任扶正的中共中央政策研究室主任江金权，也首度以新身分露面。他在回答党媒《人民日报》记者提出的问题时称，“国际权威机构的最新民意调查结果表明，我们党和政府的支持率高达95%，居世界各国之首”。

江金权称，“今年，中国率先控制新冠肺炎疫情，率先实现了经济增长‘由负转正’，再次彰显了中国共产党的强大领导力和中国特色社会主义制度的显著优势。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是推进我国经济社会发展不能脱离的最大国情。”由于江金权的前任，正是在任中共中央政策研究室主任长达18年、如今已高居政治局常委的王沪宁，使他当日的露面受到关注。

此外，来自日本朝日新闻的记者提问，“五中全会的公报提出了2035年的远景目标，中国经济实力、科技实力、综合国力大幅跃升。但是在中美对立的严峻情况下，中美经济存在脱钩的可能性。那么，中国如何实现2035年的远景目标?”中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀回答称，“经济全球化虽然遇到逆流，但是今后还会在曲折中深入发展。”

韩文秀称，“在‘地球村’越来越小的当今时代，中美作为全球最大的两个经济体，两国间的经济联系是由双方经济结构的互补性和全球经济的开放性所决定的，彻底‘脱钩’根本不现实，对于中美两国来说，对于整个世界来说，也没有好处。其实，真正想脱钩的少而又少，真心要合作的多而又多。”他在会上还透露指，是在中共总书记习近平亲自领导下，制定五中全会的规划建议，作为今后5年，以至更长时期经济社会发展的行动指南。