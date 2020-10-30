中共中央為五中首度掛名開記者會：中美兩國徹底脫鉤不現實

10月30日，中共十九屆五中全會閉幕的第二天，官方依慣例舉行記者會說明會議精神。與以往黨代會和中央全會的新聞發布會不同，這是首場以“中共中央”名義舉行的新聞發布會。官方稱，“這是適應形勢發展的重要制度安排和創新。”

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據了解，以往中共舉行中央委員會議過後，多會舉行記者會說明會議精神，但均由中國國新辦出面舉辦。而今天的記者會雖然仍在國新辦舉行，形式也相同，但卻是首度以“中共中央”的名義舉行，官方更在29日傍晚預告這一行程時，特地強調“中共中央”4字。

記者會開始時，中共中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟稱，“建立中共中央新聞發布制度，是在中國特色社會主義進入新時代的歷史條件下，適應形勢發展和時代要求，堅持和加強黨的全面領導、提高黨的治國理政能力的重要制度安排和制度創新。”剛自副主任扶正的中共中央政策研究室主任江金權，也首度以新身分露面。他在回答黨媒《人民日報》記者提出的問題時稱，“國際權威機構的最新民意調查結果表明，我們黨和政府的支持率高達95%，居世界各國之首”。

江金權稱，“今年，中國率先控制新冠肺炎疫情，率先實現了經濟增長‘由負轉正’，再次彰顯了中國共產黨的強大領導力和中國特色社會主義制度的顯著優勢。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，是推進我國經濟社會發展不能脫離的最大國情。”由於江金權的前任，正是在任中共中央政策研究室主任長達18年、如今已高居政治局常委的王滬寧，使他當日的露面受到關注。

此外，來自日本朝日新聞的記者提問，“五中全會的公報提出了2035年的遠景目標，中國經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升。但是在中美對立的嚴峻情況下，中美經濟存在脫鉤的可能性。那麼，中國如何實現2035年的遠景目標?”中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀回答稱，“經濟全球化雖然遇到逆流，但是今後還會在曲折中深入發展。”

韓文秀稱，“在‘地球村’越來越小的當今時代，中美作為全球最大的兩個經濟體，兩國間的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的開放性所決定的，徹底‘脫鉤’根本不現實，對於中美兩國來說，對於整個世界來說，也沒有好處。其實，真正想脫鉤的少而又少，真心要合作的多而又多。”他在會上還透露指，是在中共總書記習近平親自領導下，制定五中全會的規畫建議，作為今後5年，以至更長時期經濟社會發展的行動指南。