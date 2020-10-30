印太之行临时增访越南 蓬佩奥：美越关系从未如此牢固

美国国务卿蓬佩奥10月30日在越南首都河内会见了越南政府副总理兼外交部长范平明。对越访问此前并未列入蓬佩奥此次对印太四国的访问日程计划当中。不过，蓬佩奥在与范平明会面后通过推特写道，“我们庆祝建交25周年之际，我们的伙伴关系比以往任何时候都更加牢固。”

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据越通社报道，范平明在讲话中对越美在新冠肺炎疫情背景下努力举行，庆祝两国建交25周年系列活动及加强两国间的沟通与交流给予高度评价。他还感谢美国政府和国务院为越南抗击新冠肺炎疫情和应对中部洪涝泥石流灾害所给予的有力支持和帮助。范平明强调，越南重视发展与美国的全面伙伴关系，对两国在对外交往、经贸投资、国防安全及人文交流等领域合作取得积极且全面的进展感到满意。

报道称，蓬佩奥在会上对越美在相互尊重各自国家独立主权、领土完整和政治体制的基础上增进两国全面伙伴关系给予高度评价。他强调，美国支持一个独立、繁荣且在地区扮演越来越重要角色的越南，美国愿与越南建立稳定的合作关系，促进两国务实合作朝着互信、高效和可持续方向发展，为地区和世界安全、和平、合作与发展做出贡献。据悉，双方还就促进两国各级代表团互访、加强人道主义合作、解决战后遗留问题、树立互信、在合作共赢基础上为两国经贸合作关系创造便利条件等问题交换了意见。

范平明对两国开展促进越美贸易平衡的行动计划表示欢迎，同时强调了两国在能源领域的合作潜力。他称，越南政府承诺为美国企业在越南开展长期稳定的生产经营活动营造更加便利的投资环境。报道指，蓬佩奥则高度评价越南政府为越美贸易平衡所采取的措施及两国企业近期签署的诸多重要合作协议。他强调，支持双方开展对话与磋商，促进贸易关系稳定发展。

对于双方共同关注的地区问题，范平明建议美国继续支持东盟在区域的核心作用，促进东盟与美国战略伙伴关系向前发展。蓬佩奥对越南在担任2020年东盟轮值主席国和2020-2021年联合国安理会非常任理事国期间所发挥的作用给予高度评价，希望两国加强协调与配合，解决共同挑战，为地区和世界和平、稳定、安全与发展做出贡献。

在访问河内期间，除了与范平明的会谈外，蓬佩奥还和越南总理阮春福和公安部长苏林举行了会谈。蓬佩奥对阮春福说，“我们极大地尊重越南人民和你们国家的主权。我们期待继续一道努力增进关系，构建地区的安全、和平与繁荣，这包括整个东南亚地区、亚洲和印太地区。”据了解，他还与越南官员们讨论了湄公河流域的资源问题。而在与范平明的会谈结束后，蓬佩奥通过推特写道，“很高兴今天在河内会见了越南副总理兼外长范平明，以讨论美国对以东盟为核心的自由开放的印太地区的承诺。在我们庆祝两国建交25周年之际，我们的伙伴关系比以往任何时候都更加牢固。”