后真相时代：普利策奖得主质疑拜登文章遭自创网站拒登后辞职

曾因报道斯诺登事件而获得普利策奖的美国知名记者格林沃尔德（Glenn Greenwald），日前撰写了一篇提到亨特·拜登被指涉嫌“电邮门”事件，及内容包含批评民主党总统候选人拜登和美国主流媒体对此不作为的文章，dan被他供职且共同创办的调查新闻网站“拦截网”（The Intercept）拒绝刊登。格林沃尔德10月29日拟文在个人网站上宣布辞职，并指控他的文章受到该网编辑的审查，批评其采编自由遭受侵犯。

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现年53岁的格林沃尔德是曾率先报道斯诺登（Edward Snowden）揭发美国政府监控计划时的调查记者之一，他在2013年离开英国《卫报》，翌年联同他人及网络购物平台eBay创办人奥米戴尔（Pierre Omidyar），创立了调查新闻网站“拦截网”。格林沃尔德日前就有关亨特·拜登“电邮门”的指控向该网编辑提交了一篇题为，“真正的丑闻：美国媒体用虚假信息来捍卫乔·拜登免受亨特电邮影响”的文章。文章中，他提到了，《纽约邮报》两周前发表的据称是从亨特·拜登笔记本电脑中获取的电子邮件，而这些邮件被指涉及到拜登在担任副总统期间从事的有关乌克兰方面的工作，以及其他媒体报道过的，有关拜登家族被指在中国寻求商机的文章。他认为，随后发生的一系列反应显示，这些电邮的出现激发了来自美国媒体、硅谷巨头和情报界实际上联合起来打压这些故事被传播的巨大努力等。

不久后，格林沃尔德在其个人网站上宣布辞去“拦截网”的职务。他还在宣布这一消息的文章中写道，“压制、审查和意识形态同质化的趋势普遍困扰着全国新闻界，同样的趋势也吞噬着我与他人共同创办的媒体，最终导致对我自己的文章进行审查。”他称，“《拦截网》的编辑侵犯了我的编辑自由的合同权利，审查了我本周写的一篇文章。他们拒绝发表该文章，除非我删掉所有批评民主党总统候选人拜登的部分，而拜登得到了《拦截报》所有驻纽约编辑的强烈支持，参与了这次压制行动。”

格林沃尔德说，“我不反对他们不同意我对拜登这个证据所显示的观点：作为避免被审查的最后一搏，我鼓励他们通过写自己的文章批判我的观点，让读者决定谁是对的，这是任何自信和健康的媒体都会做的。但现代媒体不会传播不同意见，而是会将其压制。所以，（他们）对我的文章进行审查，而不是参与其中（对话），是这些支持拜登的编辑们选择的道路。”他提出，“但导致我被自己的媒体审查的怪异景象的病态、非自由主义和压抑心态，绝不是《拦截者》独有的。这些病毒几乎污染了所有主流的中左派政治组织、学术机构和新闻编辑室。”

值得一提的是，格林沃尔德还在他的网站上将他与“拦截网”编辑围绕该争议文章的来回交流进行了公布，以便好事者阅读并进行自我判断。对于他的审查指控，“拦截网”的编辑们当天同样发表了一篇文章回应指，格林沃德决定从该网辞职，是源于对编辑在新闻生产中的作用和审查制度的性质的根本分歧。该文章称，“格林沃德要求有绝对的权利来决定他要发表的内容。他认为，任何与他意见不同的人都是腐败的，任何妄图编辑他的话的人都是审查员。因此，有一种荒唐的指控说，除了格林沃尔德之外，‘拦截网 ’的编辑和记者，都背叛了我们从事无畏的调查性新闻的使命，因为我们受到了拜登总统任期的诱惑。只要简单地看一看‘拦截网’发表的有关拜登的报道，就足以驳斥这些说法。”

编辑们称，“格林沃德关于他离职的叙述充满了歪曲和不准确之处--所有这些都是为了使他看起来像一个受害者，而不是一个发脾气的成年人。在此指出所有这些问题将耗费太多时间，但我们打算及时纠正记录。现在，重要的是要说明，我们编辑他的作品的目标是确保它的准确和公正。虽然他指责我们有政治偏见，但正是他在试图回收一个政治运动--特朗普竞选活动的可疑主张，并将其洗成新闻报道。”

他们还回击指，“我们对格林沃尔德作为曾经记者（的角色）充满敬意，我们对过去六年来与他合作的许多工作仍然感到自豪。是格林沃尔德偏离了他最初的新闻根基，而不是‘拦截网’。”该文章称，“我们毫不怀疑，格林沃尔德将继续推出新的媒体企业，在那里他将不会面临与编辑的任何合作--这就是（付费订阅和粉丝赞助平台）Substack和Patreon的时代。在这种情况下，格林沃尔德将自己定位为调查性新闻的最后一个真正的守护者，并将他的长期同事和朋友污蔑为党派黑客，这是很有商业意义的。我们明白。但事实就是事实，‘拦截网’无畏、严谨、独立的新闻记录不言而喻。”