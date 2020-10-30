美国会参议员对中国“高风险App”提出规范与限制法案

美国国会共和党籍参议员鲁比奥（Marco Rubio）10月29日正式提出新法案，以立法措施建立一套全新框架，规范和限制包括中国在内等所有外国“高风险的应用程序（Apps）”在美国的运营。

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鲁比奥提出的这一法案名为《防范敌对平台法》（Adversarial Platform Prevention Act）。该法案意在建立一套与数据保护和审查相关的标准和限制，诸如抖音国际版TikTok和微信WeChat等被指高风险的外国软件则必须满足该法案相关内容才能在美国合法运营。鲁比奥8月26日曾向《华盛顿观察报》(Washington Examiner)撰文表示，正着手为全面规范高风险的外国应用程序如何在美国运营提出一套新的“标准框架”，旨为保护美国用户数据和国家安全。

鲁比奥在文章中特别提到，“TikTok肯定不会是最后一个听命于中国或其它外国竞争对手，对美国构成威胁的应用程序，特朗普总统对微信的行动已充分说明这一点。”他称，“无论如何，TikTok处理用户数据的重要问题依然存在。为了解决这些问题，避免每次出现新的应用程序是都会出现打地鼠游戏的情况，决策者应该采取更广泛的措施来保护数据和我们的国家安全。”

该法案提出后，鲁比奥重申，“高风险的外国应用程序和软件，例如中国拥有的TikTok和WeChat，对个人隐私和美国国家安全构成威胁。”他称，“很明显的，我们必须要建立一套标准框架，那些高风险外国应用程序必须在达到这些标准后，才能被允许进入美国的电信网络和设备运营。这项‘APP法’的目的正是如此，我希望我的同事们与我一起采取一种更广泛的方式，来保护美国人的用户数据和我们的安全。”

该法案将“高风险外国软件”定义为任何属于中国、俄罗斯、委内瑞拉、古巴，或其他被指定为恐怖主义组织等所资助、或根据上述对象法律所成立的实体所拥有的软件。此外，主要业务或总部设在中国、俄罗斯、委内瑞拉、古巴或恐怖主义组织等实体所属的软件，及会将美国消费者数据储存在上述这些国家的软件，都将列在法案有关“高风险外国软件”的范畴之内。

这一法案的政策方针包括8大方面，它们是：涵盖的高风险外国软件将被贴上警告标签，以告知消费者其潜在的数据和安全风险；高风险外国软件公司必须每年向联邦贸易委员会（FTC）和美国司法部公开披露消费者数据等相关细节；推动美国消费者数据保护、披露和限制；对储存美国消费者数据采取额外的限制；有关审查问题的规定；并将高风险外国软件排除在美国《通讯规范法案》第230条款的免责范围之外；投资审查；联邦优先权。