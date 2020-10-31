僵持两周，经过国会听证后 推特终于解封《纽约邮报》账户

推特在10月30日解封了《纽约邮报》的账户，结束其与该报之间长达liang'z的僵持，原因是此前后者发表了该报指基于从亨特·拜登（Hunter Biden）笔记本电脑中获得的文件的报导。“我们回来了，”《纽约邮报》的推特账户在当天下午发推文称，就在推特表示它正在以允许《纽约邮报》恢复的方式扭转其政策的几分钟后。

广告 继续浏览后续

《纽约邮报》的报导被指是基于来自亨特·拜登被送修的笔记本电脑中所储存的邮件和短信等信息。但亲民主党的美国主流媒体及部分情报界人士则宣称，这些文件的来源“或跟俄罗斯干预活动有关”，但这一说法并未得到确凿证据证实。《纽约邮报》报导的消息包括，根据该报从拜登曾长期担任参议员的特拉华州（Delaware）的一个被送修的笔记本电脑中所获得的邮件记录显示，乌克兰能源公司，布利斯玛公司董事会的顾问，波扎尔斯基（Vadym Pozharskyi）曾在2015年4月17日发邮件给亨特·拜登，感谢其帮助他在华盛顿引荐了时任美国副总统拜登。此前，特朗普支持者则一直指控亨特·拜登和其合伙人在奥巴马执政期间的乌克兰商业活动，与拜登的政治职务引发利益冲突。拜登本人则坚称对其次子的商业行为毫不知情。该报随后的报道还提到了有关亨特·拜登与中国企业交易的指控。

相关报导见报后，推特和脸书便在各自的平台上以“消息不实”为由，封杀了大量转发该报导的账号，不仅导致《纽约邮报》的涉事编辑在推特上一度发不出自己撰写的文章链接，甚至连白宫发言人麦肯内妮（Kayleigh McEnany）的个人账号，都曾被直接暂停使用了。推特的公共安全部门事发后在解释该行为的主题推文中写道，《纽约邮报》的文章包含带有个人隐私信息的图片，这违反了其平台规则，并且还违反了推特禁止上传包含被黑客盗取资料的文章的政策 。

不过，推特CEO杰克·多西（Jack Dorsey）的立场之后似乎有所变化。他发帖子称，“对网址的直接封锁是错误的”。推特公司也表示，修改了其涉及黑客的相关政策，但仍会继续封锁关于拜登的那篇报道。然而对这篇文章和《纽约邮报》显而易见的压制，引发亲特朗普的共和党人的愤怒。不少网民愤怒地声讨两家社交媒体平台是在扼杀言论自由和新闻报道自由，封杀真相，更有人指控它们是在干涉美国大选，帮民主党打击特朗普，并要求立刻对两家平台干涉大选和封杀真相的行为展开调查。

星期三，美国国会参议院司法委员会举行听证会，讨论关于修订《通信规范法》第230条的内容。杰克·多西、谷歌母公司Alphabet公司的CEO皮查伊（Sundar Pichai）和脸书创始人兼CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）均以视频形式被召作证与会。在会上，参议员们指责这些科技企业老板进行对新闻自由的审查。“多西先生，谁他妈的选了你？是谁让你来监管哪些内容媒体可以报道、哪些信息美国民众允许收听的？”共和党籍参议员克鲁兹一度在问话环节中这样质问道（Ted Cruz ）。多西则坚持，推特没有进行审查。现如今，面对国会或重新修订《通信规范法》第230条的威胁和压力下，推特解封了《纽约邮报》的账号，并称“我们的政策是灵活的”。

美国的《通信规范法》第230条的内容包括：“网络服务的用户和提供商都不得被视为其他内容提供者的发布者或发言人，无需为第三人提供的内容承担责任。”值得一提的是，在推特账号得到解封当天，《纽约邮报》发报导称，该报的推特账号在被封期间新增了约19万名粉丝。根据分析工具网站Social Blade的数据，这个数字意味着，该报的推特粉丝数量在短短两周左右的时间里增长了10.6%。