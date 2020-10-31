僵持兩周，經過國會聽證後 推特終於解封《紐約郵報》賬戶

推特在10月30日解封了《紐約郵報》的賬戶，結束其與該報之間長達liang'z的僵持，原因是此前後者發表了該報指基於從亨特·拜登（Hunter Biden）筆記本電腦中獲得的文件的報導。“我們回來了，”《紐約郵報》的推特賬戶在當天下午發推文稱，就在推特表示它正在以允許《紐約郵報》恢復的方式扭轉其政策的幾分鐘後。

廣告 繼續瀏覽後續

《紐約郵報》的報導被指是基於來自亨特·拜登被送修的筆記本電腦中所儲存的郵件和短信等信息。但親民主黨的美國主流媒體及部分情報界人士則宣稱，這些文件的來源“或跟俄羅斯干預活動有關”，但這一說法並未得到確鑿證據證實。《紐約郵報》報導的消息包括，根據該報從拜登曾長期擔任參議員的特拉華州（Delaware）的一個被送修的筆記本電腦中所獲得的郵件記錄顯示，烏克蘭能源公司，布利斯瑪公司董事會的顧問，波紮爾斯基（Vadym Pozharskyi）曾在2015年4月17日發郵件給亨特·拜登，感謝其幫助他在華盛頓引薦了時任美國副總統拜登。此前，特朗普支持者則一直指控亨特·拜登和其合夥人在奧巴馬執政期間的烏克蘭商業活動，與拜登的政治職務引發利益衝突。拜登本人則堅稱對其次子的商業行為毫不知情。該報隨後的報道還提到了有關亨特·拜登與中國企業交易的指控。

相關報導見報後，推特和臉書便在各自的平台上以“消息不實”為由，封殺了大量轉發該報導的賬號，不僅導致《紐約郵報》的涉事編輯在推特上一度發不出自己撰寫的文章鏈接，甚至連白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）的個人賬號，都曾被直接暫停使用了。推特的公共安全部門事發後在解釋該行為的主題推文中寫道，《紐約郵報》的文章包含帶有個人隱私信息的圖片，這違反了其平台規則，並且還違反了推特禁止上傳包含被黑客盜取資料的文章的政策 。

不過，推特CEO傑克·多西（Jack Dorsey）的立場之後似乎有所變化。他發帖子稱，“對網址的直接封鎖是錯誤的”。推特公司也表示，修改了其涉及黑客的相關政策，但仍會繼續封鎖關於拜登的那篇報道。然而對這篇文章和《紐約郵報》顯而易見的壓制，引發親特朗普的共和黨人的憤怒。不少網民憤怒地聲討兩家社交媒體平台是在扼殺言論自由和新聞報道自由，封殺真相，更有人指控它們是在干涉美國大選，幫民主黨打擊特朗普，並要求立刻對兩家平台干涉大選和封殺真相的行為展開調查。

星期三，美國國會參議院司法委員會舉行聽證會，討論關於修訂《通信規範法》第230條的內容。傑克·多西、谷歌母公司Alphabet公司的CEO皮查伊（Sundar Pichai）和臉書創始人兼CEO紮克伯格（Mark Zuckerberg）均以視頻形式被召作證與會。在會上，參議員們指責這些科技企業老闆進行對新聞自由的審查。“多西先生，誰他媽的選了你？是誰讓你來監管哪些內容媒體可以報道、哪些信息美國民眾允許收聽的？”共和黨籍參議員克魯茲一度在問話環節中這樣質問道（Ted Cruz ）。多西則堅持，推特沒有進行審查。現如今，面對國會或重新修訂《通信規範法》第230條的威脅和壓力下，推特解封了《紐約郵報》的賬號，並稱“我們的政策是靈活的”。

美國的《通信規範法》第230條的內容包括：“網絡服務的用戶和提供商都不得被視為其他內容提供者的發布者或發言人，無需為第三人提供的內容承擔責任。”值得一提的是，在推特賬號得到解封當天，《紐約郵報》發報導稱，該報的推特賬號在被封期間新增了約19萬名粉絲。根據分析工具網站Social Blade的數據，這個數字意味着，該報的推特粉絲數量在短短兩周左右的時間裡增長了10.6%。