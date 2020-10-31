华邮暗指台湾或倾向共和党 台外交部：对美交往秉持两党平衡

随着2020年美国总统大选即将进行，针对《华盛顿邮报》10月30日报导称，台湾对民主党总统候选人拜登若上台后将采取的对华政策感到紧张，暗指台方或可能更倾向共和党。对此，台外交部10月31日发声声明回应指，“台湾对美国一向采取两党平衡交往原则，未来也将继续秉持，以深化台美伙伴关系。”

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《华盛顿邮报》星期五发表了一篇题为“乔-拜登会如何对付中国？台湾很紧张”的文章。该报导援引知情人士的话称，台湾总统蔡英文今年“520”就职时，外宾祝贺影片中，美国民主党人士的份量不如共和党人士，台官员后来还为此向民主党道歉。对此，台湾外交部发表声明指，该报导并不正确，并指“道歉一说”更非事实。声明提到，蔡英文就职典礼前，许多国家政府高层及国会议员等政要友人，纷纷向台湾表达祝贺。声明称，当时所剪辑的相关祝贺影片包含美国国会联邦参议院代议长格拉斯利（Chuck Grassley）、参议院台湾连线共同主席梅嫩德斯（Robert Menendez）、参议院外交委员会主席里施（Jim Risch），以及众议院外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel）等多位民主党及共和党重量级议员。

台外交部称，后来因为整体影片长度限制，各国友人发言篇幅均经适当剪辑，除行政部门高层的贺词，并未完整播放每一位政要的祝贺影片，事后也已向各界致贺友人充分说明，美国国会议员对此并无关切或意见。另就台湾驻美国代表处曾在推特上转贴美国第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）为现任总统共和党人特朗普助选的推文，台外交部表示，驻处转推文是“误触”导致的结果，发现后已删除。声明强调，台方感谢所有以不同形式祝贺蔡总统就职的各国友人。“台湾对美国一向采取两党平衡交往的原则，未来也将继续秉持此原则，深化台美友好伙伴关系”。

此外，台湾驻美代表萧美琴通过推特写道，“华府两党对台湾的支持是基于我们共同的价值观和利益。我的目标是努力巩固未来数十年积极关系的基础，无论哪个政党执政、在台湾或是美国。”她说，“我想重申，我政府对美国选举不持立场。自从到华盛顿后，我接触了两党的新朋友和老朋友，我感谢两党对台湾的支持和友谊。”