美助卿史达伟：中共海外恶意影响“隐秘、胁迫和腐化”

美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史达伟（David Stilwell）10月30日在出席论坛活动时发表演讲指，中国共产党在自由民主国家中进行了“隐秘、胁迫和腐化”的影响活动。他并呼吁“美国的盟友和伙伴协调应对这种恶意影响活动”。

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此前，美国副国安顾问博明（Matthew Pottinger）刚于23日以中文发表线上演讲，提醒民主国家警惕中共统战渗透。他表示，作为特朗普政府外交政策标志的“坦率”，形成了“针对中国的新共识”，不仅是美国民主共和的“两党共识”，而且这一共识正为越来越多的美国在欧洲和印太地区盟友所分享。此后，史达伟星期五在由斯坦福大学胡佛研究所（Hoover Institute）和亚洲协会（Asia Society）共同举办的视频讨论会上发表演讲。他的演讲题目是“隐秘、胁迫和腐化：反击中共在自由社会中的恶性影响”。该论坛由美国前国务卿、国家安全顾问、胡佛研究所所长赖斯（Condoleezza Rice）主持。史达伟在演讲中详细阐述了，中共如何利用自由社会的自由开放进行其口中“隐秘、胁迫和腐化”的恶意影响活动，以及自由社会应如何应对这一挑战。

史达伟称，“我们今天的主题是中共如何挑战民主社会的自由和开放性质。美国人民和我们在世界各地的朋友的繁荣、自由和安全，取决于我们如何应对这一挑战。 ”他说，“要取得成功，不仅需要决策者和国安专业人员的努力，而且需要社会各方面的努力--不仅在美国，而且在全世界。 ”他续指，“这种世界性的重大防御性规划是一项困难但崇高的事业。它的基础是一个共同的威胁评估，即中国共产党能力很强、野心很大，而且敌视我们的基本政治原则：民主、开放和个人尊严。 ”他说，“首先，我们必须认识到这一挑战。尽管还有许多其他紧迫的问题不可避免地需要得到关注，但我们也有必要给予它应有的重视。”

史达伟在演讲中称，过去数十年来，美国和其他国家以乐观和善意的期待与中国建立联系，希望相互间的外交、贸易投资、媒体、学术和民间交流可以导向共同的繁荣和信任，但现实是，中共选择将这些接触交流“武器化”，将其作为达成邪恶目的的渠道。他说，“（中共）不仅拒绝我们的民主政治原则，而且将其视为可以利用的最佳弱点。”

史达伟表示，世界正越来越认识到中共如何利用与外国的接触交流来施加影响、干涉和胁迫。他说，北京一直声称“双赢”和“不干涉他国内政”，但事实上其行为是“系统性的掠夺和霸权”，“中国共产党想要控制，或者至少是对公共舆论和世界各地政治决策拥有否决权。”他指出，北京所称的“统战工作”，亦即（中共总书记）习近平所称的中共的“秘密武器”，就是这些影响活动的一部分。

史达伟说，“统战”有很多表现形式，并且涉及各个方面，比如收买政客，对不服从北京立场的媒体或企业施压，鼓励留学生“自发爱国”行为，骚扰海外中国异议人士和活动人士，散播有关新冠疫情的假信息，以及战狼外交等。他还谈到，中共施加海外影响的机构非常庞大，“不仅有在近年来增加了40000名干部后，其干部数量是美国国务院外交人员的4倍”的统战部门，还有其他帮助影响外国舆论和外国官员的机构，包括外交部、中宣部、教育部，以及许多通常以独立非政府组织和文化交流协会自称的机构、商会、学术组织、媒体机构，甚至在世界各地活动的中国国有和私营企业。

史达伟说，“这就好比是一座冰山。水面上的是从事合法外交活动的中国外交官，水面下是更大、更混沌隐秘的行为者和实体，他们与共产党政权的联系长期以来都被忽视、忽略或研究不足。” 他强调，针对中共的“统战”，对等原则极为重要，而这也是特朗普总统一再强调的。他说，过去数十年来，美国允许中国在不对等的情况下与美国社会接触，但北京却利用这种不平衡，现在是时候做出自我防卫。

史达伟称，“进入我们的社会、经济，获取我们的技术无疑帮助了中国发展，但是中国共产党却只是变本加厉，更加列宁主义、重商主义，敌视西方。我们现在很晚才匆忙开始保护我们的社会免于被北京改变。恢复对等是基本的一步。”演讲最后，他谈到，中共构成的挑战是全球性的，自由民主国家应对中共影响和干预保持警觉，并且相互间协调合作，以透明、对等、公平、问责、法治这些指导原则防止中共从社会内部袭击。否则，后果不堪设想。

史达伟说，“为什么世界上的自由国家必须保持警惕？原因很简单，统治中国的列宁主义政治局要为全世界制定规则。”他警告说，“未来的中华治世，如果完全实现，将会是具有侵略性的，它藐视人类自由，居高临下。中共施加的世界秩序不是基于规则的国际秩序，不是和平解决争端，不是尊重守法国家的主权，而是要求臣服于北京。监视和控制技术的进步将使世界走向一个新的暴政黑暗时代。”

史达伟面对观众在结尾说到，“可以向香港的书商求证。问问黎智英。问问达赖喇嘛尊者。问问艾未未。问问刘晓波的遗孀刘霞。问问维吾尔族人。问问勇敢的台湾公民。 问问中国的任何一个邻国。” 他重申，“中共对我们的基本生活方式--繁荣、安全和自由--构成了真正的威胁。我们的任务是认识到这一点，警惕他人，并共同采取必要的步骤来捍卫我们的自由。 ”