美助卿史達偉：中共海外惡意影響“隱秘、脅迫和腐化”

美國國務院負責亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）10月30日在出席論壇活動時發表演講指，中國共產黨在自由民主國家中進行了“隱秘、脅迫和腐化”的影響活動。他並呼籲“美國的盟友和夥伴協調應對這種惡意影響活動”。

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此前，美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）剛於23日以中文發表線上演講，提醒民主國家警惕中共統戰滲透。他表示，作為特朗普政府外交政策標誌的“坦率”，形成了“針對中國的新共識”，不僅是美國民主共和的“兩黨共識”，而且這一共識正為越來越多的美國在歐洲和印太地區盟友所分享。此後，史達偉星期五在由斯坦福大學胡佛研究所（Hoover Institute）和亞洲協會（Asia Society）共同舉辦的視頻討論會上發表演講。他的演講題目是“隱秘、脅迫和腐化：反擊中共在自由社會中的惡性影響”。該論壇由美國前國務卿、國家安全顧問、胡佛研究所所長賴斯（Condoleezza Rice）主持。史達偉在演講中詳細闡述了，中共如何利用自由社會的自由開放進行其口中“隱秘、脅迫和腐化”的惡意影響活動，以及自由社會應如何應對這一挑戰。

史達偉稱，“我們今天的主題是中共如何挑戰民主社會的自由和開放性質。美國人民和我們在世界各地的朋友的繁榮、自由和安全，取決於我們如何應對這一挑戰。 ”他說，“要取得成功，不僅需要決策者和國安專業人員的努力，而且需要社會各方面的努力--不僅在美國，而且在全世界。 ”他續指，“這種世界性的重大防禦性規畫是一項困難但崇高的事業。它的基礎是一個共同的威脅評估，即中國共產黨能力很強、野心很大，而且敵視我們的基本政治原則：民主、開放和個人尊嚴。 ”他說，“首先，我們必須認識到這一挑戰。儘管還有許多其他緊迫的問題不可避免地需要得到關注，但我們也有必要給予它應有的重視。”

史達偉在演講中稱，過去數十年來，美國和其他國家以樂觀和善意的期待與中國建立聯繫，希望相互間的外交、貿易投資、媒體、學術和民間交流可以導向共同的繁榮和信任，但現實是，中共選擇將這些接觸交流“武器化”，將其作為達成邪惡目的的渠道。他說，“（中共）不僅拒絕我們的民主政治原則，而且將其視為可以利用的最佳弱點。”

史達偉表示，世界正越來越認識到中共如何利用與外國的接觸交流來施加影響、干涉和脅迫。他說，北京一直聲稱“雙贏”和“不幹涉他國內政”，但事實上其行為是“系統性的掠奪和霸權”，“中國共產黨想要控制，或者至少是對公共輿論和世界各地政治決策擁有否決權。”他指出，北京所稱的“統戰工作”，亦即（中共總書記）習近平所稱的中共的“秘密武器”，就是這些影響活動的一部分。

史達偉說，“統戰”有很多表現形式，並且涉及各個方面，比如收買政客，對不服從北京立場的媒體或企業施壓，鼓勵留學生“自發愛國”行為，騷擾海外中國異議人士和活動人士，散播有關新冠疫情的假信息，以及戰狼外交等。他還談到，中共施加海外影響的機構非常龐大，“不僅有在近年來增加了40000名幹部後，其幹部數量是美國國務院外交人員的4倍”的統戰部門，還有其他幫助影響外國輿論和外國官員的機構，包括外交部、中宣部、教育部，以及許多通常以獨立非政府組織和文化交流協會自稱的機構、商會、學術組織、媒體機構，甚至在世界各地活動的中國國有和私營企業。

史達偉說，“這就好比是一座冰山。水面上的是從事合法外交活動的中國外交官，水面下是更大、更混沌隱秘的行為者和實體，他們與共產黨政權的聯繫長期以來都被忽視、忽略或研究不足。” 他強調，針對中共的“統戰”，對等原則極為重要，而這也是特朗普總統一再強調的。他說，過去數十年來，美國允許中國在不對等的情況下與美國社會接觸，但北京卻利用這種不平衡，現在是時候做出自我防衛。

史達偉稱，“進入我們的社會、經濟，獲取我們的技術無疑幫助了中國發展，但是中國共產黨卻只是變本加厲，更加列寧主義、重商主義，敵視西方。我們現在很晚才匆忙開始保護我們的社會免於被北京改變。恢復對等是基本的一步。”演講最後，他談到，中共構成的挑戰是全球性的，自由民主國家應對中共影響和干預保持警覺，並且相互間協調合作，以透明、對等、公平、問責、法治這些指導原則防止中共從社會內部襲擊。否則，後果不堪設想。

史達偉說，“為什麼世界上的自由國家必須保持警惕？原因很簡單，統治中國的列寧主義政治局要為全世界制定規則。”他警告說，“未來的中華治世，如果完全實現，將會是具有侵略性的，它藐視人類自由，居高臨下。中共施加的世界秩序不是基於規則的國際秩序，不是和平解決爭端，不是尊重守法國家的主權，而是要求臣服於北京。監視和控制技術的進步將使世界走向一個新的暴政黑暗時代。”

史達偉面對觀眾在結尾說到，“可以向香港的書商求證。問問黎智英。問問達賴喇嘛尊者。問問艾未未。問問劉曉波的遺孀劉霞。問問維吾爾族人。問問勇敢的台灣公民。 問問中國的任何一個鄰國。” 他重申，“中共對我們的基本生活方式--繁榮、安全和自由--構成了真正的威脅。我們的任務是認識到這一點，警惕他人，並共同採取必要的步驟來捍衛我們的自由。 ”