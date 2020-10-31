華郵暗指台灣或傾向共和黨 台外交部：對美交往秉持兩黨平衡

隨着2020年美國總統大選即將進行，針對《華盛頓郵報》10月30日報導稱，台灣對民主黨總統候選人拜登若上台後將採取的對華政策感到緊張，暗指台方或可能更傾向共和黨。對此，台外交部10月31日發聲聲明回應指，“台灣對美國一向採取兩黨平衡交往原則，未來也將繼續秉持，以深化台美夥伴關係。”

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《華盛頓郵報》星期五發表了一篇題為“喬-拜登會如何對付中國？台灣很緊張”的文章。該報導援引知情人士的話稱，台灣總統蔡英文今年“520”就職時，外賓祝賀影片中，美國民主黨人士的份量不如共和黨人士，台官員後來還為此向民主黨道歉。對此，台灣外交部發表聲明指，該報導並不正確，並指“道歉一說”更非事實。聲明提到，蔡英文就職典禮前，許多國家政府高層及國會議員等政要友人，紛紛向台灣表達祝賀。聲明稱，當時所剪輯的相關祝賀影片包含美國國會聯邦參議院代議長格拉斯利（Chuck Grassley）、參議院台灣連線共同主席梅嫩德斯（Robert Menendez）、參議院外交委員會主席里施（Jim Risch），以及眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）等多位民主黨及共和黨重量級議員。

台外交部稱，後來因為整體影片長度限制，各國友人發言篇幅均經適當剪輯，除行政部門高層的賀詞，並未完整播放每一位政要的祝賀影片，事後也已向各界致賀友人充分說明，美國國會議員對此並無關切或意見。另就台灣駐美國代表處曾在推特上轉貼美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為現任總統共和黨人特朗普助選的推文，台外交部表示，駐處轉推文是“誤觸”導致的結果，發現後已刪除。聲明強調，台方感謝所有以不同形式祝賀蔡總統就職的各國友人。“台灣對美國一向採取兩黨平衡交往的原則，未來也將繼續秉持此原則，深化台美友好夥伴關係”。

此外，台灣駐美代表蕭美琴通過推特寫道，“華府兩黨對台灣的支持是基於我們共同的價值觀和利益。我的目標是努力鞏固未來數十年積極關係的基礎，無論哪個政黨執政、在台灣或是美國。”她說，“我想重申，我政府對美國選舉不持立場。自從到華盛頓後，我接觸了兩黨的新朋友和老朋友，我感謝兩黨對台灣的支持和友誼。”