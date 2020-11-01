德国外长：美德分歧使中俄受益 美大选后将提出美欧新政

德国《每日镜报》（Der Tagesspiegel）11月1日刊登的，该报对德国外长马斯（Heiko Maas）的专访中后者表示，美国与德国和欧盟现今之间的分歧使中俄两国受益。他并指，德国和欧盟方面迫切需要一个美欧关系的新开端，并会在美国大选之后向华盛顿提出包括建立双边关系“新政”等建议。

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面对该报记者提问，“新冠疫情是否会改变世界？”对此，马斯回答说，“疫情早就做到了。但我希望它不会是永久性的。”针对记者提问，美国总统特朗普应对新冠疫情的政策也是下周二即将到来的美国大选的决定性议题，“你是否能诚实的回答，你是有多支持拜登当选的？”对此，马斯说，“如果我作为外交部长，对其他国家的选举结果发表个人愿望，那将是危险的。这不是我们的决定，而是美国人的民主选择”。他说，“我希望的是，我们从美国人那里学到的东西将会发生：民主规则将被每个人接受。这意味着，不仅会有出色的赢家，也会有优秀的输家。还有作为民主人士之间相互文明对待的文化。我们则必须处理好每一个选举结果。”

记者追问，“这意味什么？”马斯说，“我非常希望跨大西洋关系能够得到改善。”他补充道，“即使在奥巴马总统执政时期，美欧双方也有意见分歧。但是，当时我们互相交谈、进行协商，特别是当我们有不同意见时。遗憾的是，现任总统（期间）没有这种运作良好的协商过程。这破坏了信任。而我们的分歧的受益者最终落在莫斯科和北京的头上。因此，我们迫切需要重新开始跨大西洋关系。”

记者问道，“你上次与美国国务卿蓬佩奥谈话是什么时候”。马斯回答说，“就在几周前。我们都坦诚地谈论了所有问题，即使我们的意见不一致。其中包括伊朗核协议和对伊的武器禁运。”他还指，“通过总统的推特给我的印象是，不仅包括我们欧洲人在内，甚至美国政府的部分人员都对它们感到惊讶。不仅仅是我们首先从媒体上发现，特朗普总统要从德国撤出一半的美国驻军。处理这样非常敏感的问题，对我们的关系来说，不仅仅是造成困难的。”

记者问马斯，在他看来这一事件是否上升至个人层面，马斯回答说，“这让我很担心。美国是我们在欧洲之外最重要的伙伴。我们受同样的价值观指导。我们需要美国，如果我们想在全世界捍卫这些价值观的话。”记者追问，如果拜登当选美欧关系将会发生何种改变，马斯回答说，“即使在出现新总统的情况下，美国也将坚持其逐渐退出某些利益领域的方针。 但是我们应该再次在同一支球队中参赛。我们国家的社会分化正在加剧。寻找这些发展的根源是美国人、德国人和欧洲人未来最大的任务之一。”

马斯说，“如果我们一起解决这些问题，如果我们再次更好地倾听对方的意见，互相学习，就会更容易。就像伙伴和朋友一样。大选结束后不久，我们就会向华盛顿提出建议--并提出跨大西洋的 ‘新政’。我们需要对全球‘游戏规则’有一个新的共同理解。贸易和气候保护----包括新冠病毒大流行----是纯粹依靠国家提供答案所不及的领域。”

记者问道，由于美国被特朗普主政，德国社民党中有强烈的声音要求美国从德国撤出核武器。如若拜登当选，“美国在德国部署的核武器是否会继续存在？”马斯称，“首先，应缓和德美关系。看看民调吧。德国人对美国的看法在过去的四年里急剧恶化。人们已经确切理解了与特朗普政府合作的难度。我们不得不听到，特朗普将中国、俄罗斯和欧盟当作美国的最大对手而相提并论。这必须得到终止。”

面对“你觉得还能将美国称之为保护国？”的提问，马斯回答说，“我们需要与美国的安全伙伴关系。现在和未来也是。在这里，在欧洲和其他地区一样如此。但是，我们将继续投资于欧洲安全以使我们自己变得更有主权。这并不意味着要放弃跨大西洋伙伴关系，恰恰相反。只有一个努力捍卫自己安全利益的欧洲才能成为一个有吸引力的伙伴，美国才会留在这里。”

记者问，“如果你从外交政策的角度来看这两个候选人，你的结论是什么？”马斯说，“他们代表着不同的政治方针。拜登站在一个传统上，认为多边合作是美国的力量。这背后是一种洞察力，即单个国家无法应对这个世界的巨大挑战，如全球化、数字化、气候变化、移民或疾病大流行问题，而需要依靠国际解决方案。我们所处理的一切问题都变得不可限量。”记者提到，马斯在担任德外长期间非常强调多边主义的重要性。

马斯回答说，“是的，因为我相信，如果我们想解决我们时代的问题，我们只能通过国际合作来解决。这就是为什么我认为回到纯粹的国家层面是非常致命的。不幸的是，这一现象并非只有在美国才有。任何试图让人们相信，可以通过一国单干来应对重大挑战的人，都是在犯一个巨大的错误。如果我们不共同解决我们时代的重大问题，世界的未来将是灾难性的。”

采访中，马斯还代表德国表达了对法国在反恐和捍卫自由民主的努力上的支持。另就德国是否能继续信任其北约盟友土耳其总统埃尔多安的问题，马斯称，“埃尔多安总统最终将通过他自己的行为来决定。我认为，完全背离欧洲，背离我们在欧洲的价值观，不符合土耳其的利益。土耳其政府也必须有利益，确保他们国家的繁荣得到保障。而孤立主义的路线不会是这样的。”