新书披露：奥巴马顾问中曾有质疑亨特在乌任职不体面

美国《纽约客》杂志前驻华记者欧逸文(Evan Osnos)撰写的介绍2020年美国总统大选民主党候选人拜登的新书中披露,在奥巴马执政时期,曾有他团队的顾问对拜登次子亨特·拜登(Hunter Biden)入职乌克兰天然气供应商布利斯玛公司(Burisma)感到“烦扰”的声音出现,并指亨特·拜登在其父担任副总统时,作出这一决定并“不体面”(unseemly)。

欧逸文撰写的新书题为《乔-拜登:生平、参选和现在重要的事》(“Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now”)。他在书中写道,“年轻时,拜登就有了一个固定目标并为此专注投入:‘在他与未来妻子第一次约会时,他告诉女方的母亲,他想长大后当总统’。" 欧逸文指出,这是拜登第三次竞选美国总统。作为当下的热门话题之一,书中也自然提到了对亨特·拜登与布利斯玛公司来往的事情。书中指,奥巴马的团队中有顾问在当时认为,当亨特-拜登于2014年加入该公司董事会时,他的父亲拜登则正在帮助决定美国对乌克兰的政策,这是 “不体面的”决定。

书中指,提出担心的顾问认为,随着亨特·拜登出任布利斯玛公司董事会的任命,拜登作为副总统职位与其子的活动之间“更难保持距离”。不过,奥巴马政府的官员们坚称,亨特·拜登的商业关系不曾对美国的外交政策产生影响。拜登本人也坚称,不曾与其子探讨过后者的生意问题。欧逸文另在近日接受美国国家公共电台(NPR)就其新书的采访中,在谈到针对亨特·拜登的指控时表示,“我不打算简单地为了扩大指控而扩大指控。我将坚持我们所知道的真实情况。”

欧逸文说,“作为一个技术性的问题,在这本书完成的时候,朱利安尼关于亨特·拜登的阴谋论还没有出来,至少没有现在这么详细。所以,这并不是一个特别艰难的抉择。我的意思是,我在书中谈到的是亨特·拜登作为天然气公司的董事会成员在乌克兰的参与。我谈到了这对拜登的影响,即亨特·拜登为在竞选中因此制造出一个问题向他的父亲道歉,并承诺如果他父亲当选,将不会与外国收入来源有任何业务往来。”他续称,“就我而言,这些都是已知的事实。朱利安尼所说的任何事情都不是已知的事实,因此我不打算给它现实的可信度。”