新书披露：奥巴马顾问中曾有质疑亨特在乌任职不体面

美国《纽约客》杂志前驻华记者欧逸文（Evan Osnos）撰写的介绍2020年美国总统大选民主党候选人拜登的新书中披露，在奥巴马执政时期，曾有他团队的顾问对拜登次子亨特·拜登（Hunter Biden）入职乌克兰天然气供应商布利斯玛公司（Burisma）感到“烦扰”的声音出现，并指亨特·拜登在其父担任副总统时，作出这一决定并“不体面”（unseemly）。

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欧逸文撰写的新书题为《乔-拜登：生平、参选和现在重要的事》（“Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now”）。他在书中写道，“年轻时，拜登就有了一个固定目标并为此专注投入：‘在他与未来妻子第一次约会时，他告诉女方的母亲，他想长大后当总统’。" 欧逸文指出，这是拜登第三次竞选美国总统。作为当下的热门话题之一，书中也自然提到了对亨特·拜登与布利斯玛公司来往的事情。书中指，奥巴马的团队中有顾问在当时认为，当亨特-拜登于2014年加入该公司董事会时，他的父亲拜登则正在帮助决定美国对乌克兰的政策，这是 “不体面的”决定。

书中指，提出担心的顾问认为，随着亨特·拜登出任布利斯玛公司董事会的任命，拜登作为副总统职位与其子的活动之间“更难保持距离”。不过，奥巴马政府的官员们坚称，亨特·拜登的商业关系不曾对美国的外交政策产生影响。拜登本人也坚称，不曾与其子探讨过后者的生意问题。欧逸文另在近日接受美国国家公共电台（NPR）就其新书的采访中，在谈到针对亨特·拜登的指控时表示，“我不打算简单地为了扩大指控而扩大指控。我将坚持我们所知道的真实情况。”

欧逸文说，“作为一个技术性的问题，在这本书完成的时候，朱利安尼关于亨特·拜登的阴谋论还没有出来，至少没有现在这么详细。所以，这并不是一个特别艰难的抉择。我的意思是，我在书中谈到的是亨特·拜登作为天然气公司的董事会成员在乌克兰的参与。我谈到了这对拜登的影响，即亨特·拜登为在竞选中因此制造出一个问题向他的父亲道歉，并承诺如果他父亲当选，将不会与外国收入来源有任何业务往来。”他续称，“就我而言，这些都是已知的事实。朱利安尼所说的任何事情都不是已知的事实，因此我不打算给它现实的可信度。”