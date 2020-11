新書披露：奧巴馬顧問中曾有質疑亨特在烏任職不體面

美國《紐約客》雜誌前駐華記者歐逸文(Evan Osnos)撰寫的介紹2020年美國總統大選民主黨候選人拜登的新書中披露,在奧巴馬執政時期,曾有他團隊的顧問對拜登次子亨特·拜登(Hunter Biden)入職烏克蘭天然氣供應商布利斯瑪公司(Burisma)感到“煩擾”的聲音出現,並指亨特·拜登在其父擔任副總統時,作出這一決定並“不體面”(unseemly)。

廣告 繼續瀏覽後續

歐逸文撰寫的新書題為《喬-拜登:生平、參選和現在重要的事》(“Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now”)。他在書中寫道,“年輕時,拜登就有了一個固定目標並為此專註投入:‘在他與未來妻子第一次約會時,他告訴女方的母親,他想長大後當總統’。" 歐逸文指出,這是拜登第三次競選美國總統。作為當下的熱門話題之一,書中也自然提到了對亨特·拜登與布利斯瑪公司來往的事情。書中指,奧巴馬的團隊中有顧問在當時認為,當亨特-拜登於2014年加入該公司董事會時,他的父親拜登則正在幫助決定美國對烏克蘭的政策,這是 “不體面的”決定。

書中指,提出擔心的顧問認為,隨着亨特·拜登出任布利斯瑪公司董事會的任命,拜登作為副總統職位與其子的活動之間“更難保持距離”。不過,奧巴馬政府的官員們堅稱,亨特·拜登的商業關係不曾對美國的外交政策產生影響。拜登本人也堅稱,不曾與其子探討過後者的生意問題。歐逸文另在近日接受美國國家公共電台(NPR)就其新書的採訪中,在談到針對亨特·拜登的指控時表示,“我不打算簡單地為了擴大指控而擴大指控。我將堅持我們所知道的真實情況。”

歐逸文說,“作為一個技術性的問題,在這本書完成的時候,朱利安尼關於亨特·拜登的陰謀論還沒有出來,至少沒有現在這麼詳細。所以,這並不是一個特別艱難的抉擇。我的意思是,我在書中談到的是亨特·拜登作為天然氣公司的董事會成員在烏克蘭的參與。我談到了這對拜登的影響,即亨特·拜登為在競選中因此製造出一個問題向他的父親道歉,並承諾如果他父親當選,將不會與外國收入來源有任何業務往來。”他續稱,“就我而言,這些都是已知的事實。朱利安尼所說的任何事情都不是已知的事實,因此我不打算給它現實的可信度。”