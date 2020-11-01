新書披露：奧巴馬顧問中曾有質疑亨特在烏任職不體面

美國《紐約客》雜誌前駐華記者歐逸文（Evan Osnos）撰寫的介紹2020年美國總統大選民主黨候選人拜登的新書中披露，在奧巴馬執政時期，曾有他團隊的顧問對拜登次子亨特·拜登（Hunter Biden）入職烏克蘭天然氣供應商布利斯瑪公司（Burisma）感到“煩擾”的聲音出現，並指亨特·拜登在其父擔任副總統時，作出這一決定並“不體面”（unseemly）。

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歐逸文撰寫的新書題為《喬-拜登：生平、參選和現在重要的事》（“Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now”）。他在書中寫道，“年輕時，拜登就有了一個固定目標並為此專註投入：‘在他與未來妻子第一次約會時，他告訴女方的母親，他想長大後當總統’。" 歐逸文指出，這是拜登第三次競選美國總統。作為當下的熱門話題之一，書中也自然提到了對亨特·拜登與布利斯瑪公司來往的事情。書中指，奧巴馬的團隊中有顧問在當時認為，當亨特-拜登於2014年加入該公司董事會時，他的父親拜登則正在幫助決定美國對烏克蘭的政策，這是 “不體面的”決定。

書中指，提出擔心的顧問認為，隨着亨特·拜登出任布利斯瑪公司董事會的任命，拜登作為副總統職位與其子的活動之間“更難保持距離”。不過，奧巴馬政府的官員們堅稱，亨特·拜登的商業關係不曾對美國的外交政策產生影響。拜登本人也堅稱，不曾與其子探討過後者的生意問題。歐逸文另在近日接受美國國家公共電台（NPR）就其新書的採訪中，在談到針對亨特·拜登的指控時表示，“我不打算簡單地為了擴大指控而擴大指控。我將堅持我們所知道的真實情況。”

歐逸文說，“作為一個技術性的問題，在這本書完成的時候，朱利安尼關於亨特·拜登的陰謀論還沒有出來，至少沒有現在這麼詳細。所以，這並不是一個特別艱難的抉擇。我的意思是，我在書中談到的是亨特·拜登作為天然氣公司的董事會成員在烏克蘭的參與。我談到了這對拜登的影響，即亨特·拜登為在競選中因此製造出一個問題向他的父親道歉，並承諾如果他父親當選，將不會與外國收入來源有任何業務往來。”他續稱，“就我而言，這些都是已知的事實。朱利安尼所說的任何事情都不是已知的事實，因此我不打算給它現實的可信度。”