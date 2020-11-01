美海军海豹突击队在西非解救一名美国人质，特朗普：绑匪后悔当初

美国政府10月31日披露指，美国海军海豹突击队第六小队在西非国家尼日利亚北部地区，成功将被绑架的美国人菲利普·沃尔顿（Philip Walton）救出，并且据信还击毙了几名绑架分子。美国军人在行动中没有伤亡。对此，特朗普总统当天在推特和拉票活动中多次称赞，这起行动是一场“重大胜利”。

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美方官员透露，31日凌晨，曾执行击毙基地组织头目本·拉登任务的海豹突击队第六小队在尼日利亚开展了一项人质营救行动，海豹突击队队员杀死了几名绑匪，成功解救了27岁的美国人质菲利普·沃尔顿。一名美国官员表示，“我们必须在（绑匪利用人质进行）任何潜在的交易或出售之前找到他。”据悉，沃尔顿今年27岁，星期二上午在尼日利亚邻国尼日尔的南部地区家中被持枪的武装分子绑架。他目前已经抵达美国驻尼日尔大使的官邸停留。

这一消息被披露后，特朗普发推文称赞说，“今天是我们非常精锐的美国特种部队的巨大胜利。”美国国务卿蓬佩奥也发表声明说，“美国致力于所有被绑架美国公民的安全返回。我们昨夜在尼日利亚兑现了这个承诺，我们一些最勇敢和最有技能的勇士在一位美国公民在尼日尔被跨境绑架之后将他救出。由于我们军方卓越的果敢和能力，以及我们情报专家的支持和我们的外交努力，这名人质将于家人团聚。”声明强调，“我们永远也不会放弃任何被绑架的美国人质。”

特朗普当天还在竞选集会上对支持者说，他在昨日与这一特种部队的部分成员见面，他们都智勇双全且是世界上最优秀的。他说，突击队被派往解救人质后，绑匪们则后悔当初。