美海軍海豹突擊隊在西非解救一名美國人質，特朗普：綁匪後悔當初

美國政府10月31日披露指，美國海軍海豹突擊隊第六小隊在西非國家尼日利亞北部地區，成功將被綁架的美國人菲利普·沃爾頓（Philip Walton）救出，並且據信還擊斃了幾名綁架分子。美國軍人在行動中沒有傷亡。對此，特朗普總統當天在推特和拉票活動中多次稱讚，這起行動是一場“重大勝利”。

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美方官員透露，31日凌晨，曾執行擊斃基地組織頭目本·拉登任務的海豹突擊隊第六小隊在尼日利亞開展了一項人質營救行動，海豹突擊隊隊員殺死了幾名綁匪，成功解救了27歲的美國人質菲利普·沃爾頓。一名美國官員表示，“我們必須在（綁匪利用人質進行）任何潛在的交易或出售之前找到他。”據悉，沃爾頓今年27歲，星期二上午在尼日利亞鄰國尼日爾的南部地區家中被持槍的武裝分子綁架。他目前已經抵達美國駐尼日爾大使的官邸停留。

這一消息被披露後，特朗普發推文稱讚說，“今天是我們非常精銳的美國特種部隊的巨大勝利。”美國國務卿蓬佩奧也發表聲明說，“美國致力於所有被綁架美國公民的安全返回。我們昨夜在尼日利亞兌現了這個承諾，我們一些最勇敢和最有技能的勇士在一位美國公民在尼日爾被跨境綁架之後將他救出。由於我們軍方卓越的果敢和能力，以及我們情報專家的支持和我們的外交努力，這名人質將於家人團聚。”聲明強調，“我們永遠也不會放棄任何被綁架的美國人質。”

特朗普當天還在競選集會上對支持者說，他在昨日與這一特種部隊的部分成員見面，他們都智勇雙全且是世界上最優秀的。他說，突擊隊被派往解救人質後，綁匪們則後悔當初。