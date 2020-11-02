投票在即疫情专家福奇遭控叛心为拜登说项 特朗普要炒鱿鱼

美国总统特朗普周一早间暗示，他可能寻求解雇政府新冠疫情特别工作组成员福奇，这位专家此前进一步对特朗普处理疫情作为加以批评。路透社说福奇备受尊重。福奇接受专访时称，拜登正从公共卫生的角度认真对待疫情，而特朗普则“从重启经济和解除封锁的角度看待疫情。福奇敦促美国需要在公共卫生的习惯和行为上做出骤然改变。白宫指责福奇为拜登站台。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道，特朗普暗示可能设法在大选后解雇福奇(Anthony Fauci)。福奇是美国知名的传染病专家，也是美国国家过敏暨传染病研究所所长。特朗普一再断言美国抗击疫情即将“迎来转折”，但与此同时美国每日却有数以万计的人被感染，福奇对特朗普的说法提出强力抨击。

“我们不可避免要遭受一大波打击。现在的情况不好，”福奇周五对华盛顿邮报说。“所有条件都不利，因进入秋冬季节，人们聚集在家或室内，情况糟得不能更糟了。”

路透社说，特朗普在迈阿密地区奥帕洛卡的一场深夜竞选集会上为自己应对疫情进行辩解时，支持者爆发出一阵“解雇福奇”的呼声。

特朗普在回应此一呼声时表示，“别跟任何人说，让我等到选后一段时间。”

据法新社报道，美国2020年大选近在眼前，现任总统特朗普选情告急之际，美国首席传染病专家福奇今天发出紧急诉求，敦促当局改变抗疫政策，引来特朗普政府严厉指责。

福奇在「华盛顿邮报」今天刊出的专访中警告，除非「急剧改变」卫生保健方针，否则美国将面临「非常巨大的伤害」。据福奇说，随着寒冷天气与流感季节到来，许多美国民众忽略安全措施，许多医院也濒临超载，「也许没什么比这更糟了…这不是好现象」。

据该报道，白宫发言人迪尔（Judd Deere）对福奇发出尖酸严厉的批评。他在声明中说：「福奇是白宫防疫小组的核心成员，也曾赞赏特朗普总统在疫情期间采取的因应之道，却在选前3天打破所有规范，玩起政治游戏，令人无法接受。」迪尔抨击福奇「选择在媒体上批评总统，并藉着赞扬总统的竞选对手，让大家知道他的政治倾向。」

法新社说，民主党总统候选人拜登（Joe Biden）来势汹汹，特朗普行程满档，积极造势拚人气，他坚称美国已「扭转」疫情，甚至毫无根据地指控许多医师为一己之利浮报染疫死亡人数。