斯诺登申请俄罗斯籍了

美国中央情报局（CIA）前职员斯诺登（Edward Snowden）流亡俄罗斯多年后，周一今天透过twitter公布已跟妻子向俄罗斯政府提交入籍申请，寻求成为美国与俄罗斯双重国籍公民。

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据苹果日报今天报道说，斯诺登申请入籍俄罗斯，儿子料12月出世。该报道引述斯诺登在贴文中写道：“经过多年与父母分离的岁月，我和妻子不想与我们的儿子分开，因此我们在这个疫情大流行和边界封锁的时代，申请双重美俄双重国籍身份。

据”斯诺登的代表律师库切列纳（Anatoly Kucherena）上月向传媒透露，斯诺登已获得在俄罗斯的永久居留许可。

斯诺登妻子米尔斯（Lindsay Mills）预计会在12月，在俄罗斯诞下儿子，二人的小孩将自动拥有俄罗斯公民身份。斯诺登指出：“我和米尔斯会保留美国人身份，以我们所热爱的美国价值观抚养我们的儿子，包括言论自由。我期待有一天能回国，跟整个家庭团聚，我最大愿望是无论儿子在哪里生活，他都有在家的感觉。”

据该报道，现年37岁的斯诺登2013年5月20日曾到香港，先后向美国《华盛顿邮报》和英国《衞报》公开美国政府的大规模监控计划，此后斯诺登从香港飞往莫斯科，曾在谢列梅捷沃机场过境区停留一段时间。美国政府随后宣布通缉斯诺登，以从事间谍活动等三项重大罪名起诉他。

苹果日报引述消息说，2014年8月，斯诺登获得为期三年的俄罗斯居留许可，并在2017年延长至2020年，期间斯诺登一直在莫斯科生活。美国国会2016年发表报告，称斯诺登抵达俄罗斯后，一直与俄罗斯情报官员保持联系，但斯诺登否认。斯诺登2019年9月曾在一次采访中，表示如果他能获得公正审判，他愿意回到美国。美国总统特朗普今年8月则表示，会考虑特赦斯诺登。