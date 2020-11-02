特朗普罕见48小时连轴竞跑10州催票 如败选将再落老布什一任下台悲剧

美国总统大选进入倒数阶段，特朗普周日周一连轴横扫战场州，展开最后两天的造势活动，在民调落后民主党候选人拜登的情况下，力求后来居上、上演惊奇逆转。特朗普今天周一预定的行程则包括北卡州、宾夕法尼亚与威斯康辛州，还包括密西根州的两场活动。

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据路透社报道，美国大选进入冲刺阶段，特朗普深入战场州扫票寻求逆转取胜。在寻求连任之路看似崎岖的情况下，特朗普准备在几个可能对胜选起到关键作用的州进行停留。如果特朗普败选，将成为1992年的布什(George H. W. Bush)以来首位连任失利的总统。

拜登周日在宾夕法尼亚州进行造势活动。宾州的选情可能决定这场选战的胜负归属。特朗普周日与周一将参加10场造势活动，等于一天要跑五场，成为这场选战最忙碌的行程。特朗普意在制造足够的动力，激发支持者在周二的投票日站出来，冲高投票率。

按日程，特朗普周日在密西根、爱荷华、北卡罗来纳、乔治亚与佛罗里达州举行竞选集会。周一预定的行程则包括北卡州、宾夕法尼亚与威斯康辛州，还包括密西根州的两场活动。特朗普周一深夜将在密西根州大急流城举行造势活动，为这两天马不停蹄的行程画下句点，这里也是他2016年选战行程的最后一站。特朗普四年前拿下了密西根、宾夕法尼亚与威斯康辛这三个几十年来隶属民主党票仓的州。

据路透社说，不过新冠病例数上升打压特朗普选情。美国报告病例数已超过900万，近23万人病亡。特朗普淡化疫情影响，并表示对手以疫情议题来打击他。特朗普警告称，若拜登当选总统，将导致美国无力承受的另一波封锁。

该报道称，全国民调显示拜登明显领先，但对战场州的单独民调则显示两人差距不是很大。