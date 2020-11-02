直到美国大选最后一刻 中国都被迫当着尴尬角色

11月3日是美国大选投票的正日子，直到这场令世界关注又意外频出选战的最后一刻，中国都被迫在特朗普竞选中当着尴尬和反面的角色，被他呼来唤去的挂在嘴上批评指责。而其对手拜登的相对亲中色彩，正好成了特朗普手中最好使的一张牌。

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当然，能够让特朗普把这张中国牌打到如此极致的原因，还是受惠于《纽约邮报》关于拜登家族和中国关系的爆料，以及拜登本人对爆料的苍白无力的回应。周日（11月1日），特朗普在密歇根州、爱荷华州、北卡罗来纳州、乔治亚州和佛罗里达5个州举行穿梭集会。在乔治亚州的竞选讲话中，特朗普再次指拜登是“一名腐败政治家，他被中国收买和拥有了”。特朗普说，拜登如果当选，他会取消对中国的关税，“现在我们知道为什么他会那样做，因为他的儿子（从中国）拿了15亿美元的管理费。”

拜登越是指责特朗普对疫情反应不力，让23万多个美国人丧命，特朗普就越气急败坏，只好一遍遍地反驳说：是源于中国的瘟疫大流行，美国人民才不得不戴口罩。特朗普气不打一处来，随口就说：“我刚看到有人进来了，戴着口罩。想想中国（中共）对世界做了什么。”

在佛罗里达的竞选集会上，特朗普不断指责中国隐瞒了疫情，他说，“我们有最好的经济，之后我们受到了中国瘟疫的打击，我们永远不会忘记这一点。” 他接着又说，“所以我们封闭了（经济），然后又打开（经济），我们救了200万条生命，这是本不应该发生的，我们永远都不会忘记中国对我们干了什么，永远不会忘。”

在北卡罗来纳州的另一场选举集会上，特朗普又像演戏似的说：是中国才最希望拜登当选，“中国每天晚上上床睡觉前说，昏昏欲睡吧，乔。中国将拥有美国。”

特朗普打中国牌，是否有用？大选结果或许才可以显示和证实。不过，一场美国大选，也把从中国的大邻居印度，到小邻居越南，以及同是华人的台湾的许多人炼成了特朗普的粉丝。

有媒体评论说：在密切关注美国总统大选的亚洲人中，越南人的表现非常突出，他们不仅热情高涨，而且更倾向于支持美国现任总统特朗普连任。一家越南纺织公司首席执行官（CEO）告诉“日经亚洲评论”说：“我支持特朗普，因为他毫不犹豫地对中国采取强硬行动，特朗普总统的态度和他的任何前任都不同。”

而这位首席执行官并非是唯一一位在越南的支持。超过4.9万名读者参加了越南新闻网《越南快讯》（VnExpress）9月18日发布的一份在线民意调查。调查的问题是“在你看来，谁会当选美国总统？”截至周一，选择特朗普的人数占79%，选择拜登的仅为21%。

越南媒体“Tuoi Tre”表示，在其进行的民调中，特朗普以78%的支持率领先；另一家越南媒体“Thanh Nien”表示，特朗普受到其80%以上读者的支持。

在越南裔的美国人中，对特朗普的支持也高于对拜登的支持。据7月15日至9月10日进行的一项全国性调查，48%的越南裔美国注册选民选择了特朗普，而36%支持拜登。很多越南人认为：如果特朗普获胜，他在未来四年的政策将使越南在南中国海问题上受益。如果拜登胜出，这对越南来说将是一场灾难，因为自越战以来，民主党总统的传统表现就是对中国的纵容，尤其是在克林顿和奥巴马政府时期。

评论认为：这场美国大选使得越南人热衷于了解未来四年美国的外交政策，尤其是华盛顿对中国的立场。不过，特朗普在越南的受欢迎程度，实际上还是因为北京在南中国海上近年来日益武断的行为。美国大选虽然为特朗普反中提供了一个特殊舞台，但中国负面国际形象的原因实际上更加深远，时间更早。在印度也是如此。

2020年6月，印亚新闻社（Indo-Asian News Service）和一家国际民意调查机构CVoter在印度的一项调查发现，有68.3%的受访者认为中国所构成的威胁甚至大于其传统竞争对手巴基斯坦。

而据印尼调查研究所（LSI）的数据，即便在新冠疫情爆发并给全球带来灾难之前，在亚洲第二大民主国家印度尼西亚的受访者中，认为中国具有危险性的民众数量翻了一番，达到近40%。

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新进行的一项覆盖14个发达国家的调查则显示，对中国的负面看法不仅处于历史最高水平，而且并不局限于中国的邻国。在对澳洲、亚洲、欧洲和北美洲进行的调查中，有73%的人对中国持负面态度。

该调查显示：在澳大利亚、英国、德国、荷兰、瑞典、美国、韩国和西班牙这八个国家的受访者中，对中国的反感度，与去年相比都呈现两位数增长。日本不低于86%的受访者表示他们对中国持不良看法。在被问及对中共领导人习近平“在国际事务中做正确的事情” 是否有信心时，14国的受访者中，只有19%的人对此表示肯定。