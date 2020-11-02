直到美國大選最後一刻 中國都被迫當著尷尬角色

11月3日是美國大選投票的正日子，直到這場令世界關注又意外頻出選戰的最後一刻，中國都被迫在特朗普競選中當著尷尬和反面的角色，被他呼來喚去的掛在嘴上批評指責。而其對手拜登的相對親中色彩，正好成了特朗普手中最好使的一張牌。

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當然，能夠讓特朗普把這張中國牌打到如此極致的原因，還是受惠於《紐約郵報》關於拜登家族和中國關係的爆料，以及拜登本人對爆料的蒼白無力的回應。周日（11月1日），特朗普在密歇根州、愛荷華州、北卡羅來納州、喬治亞州和佛羅里達5個州舉行穿梭集會。在喬治亞州的競選講話中，特朗普再次指拜登是“一名腐敗政治家，他被中國收買和擁有了”。特朗普說，拜登如果當選，他會取消對中國的關稅，“現在我們知道為什麼他會那樣做，因為他的兒子（從中國）拿了15億美元的管理費。”

拜登越是指責特朗普對疫情反應不力，讓23萬多個美國人喪命，特朗普就越氣急敗壞，只好一遍遍地反駁說：是源於中國的瘟疫大流行，美國人民才不得不戴口罩。特朗普氣不打一處來，隨口就說：“我剛看到有人進來了，戴着口罩。想想中國（中共）對世界做了什麼。”

在佛羅里達的競選集會上，特朗普不斷指責中國隱瞞了疫情，他說，“我們有最好的經濟，之後我們受到了中國瘟疫的打擊，我們永遠不會忘記這一點。” 他接着又說，“所以我們封閉了（經濟），然後又打開（經濟），我們救了200萬條生命，這是本不應該發生的，我們永遠都不會忘記中國對我們幹了什麼，永遠不會忘。”

在北卡羅來納州的另一場選舉集會上，特朗普又像演戲似的說：是中國才最希望拜登當選，“中國每天晚上上床睡覺前說，昏昏欲睡吧，喬。中國將擁有美國。”

特朗普打中國牌，是否有用？大選結果或許才可以顯示和證實。不過，一場美國大選，也把從中國的大鄰居印度，到小鄰居越南，以及同是華人的台灣的許多人煉成了特朗普的粉絲。

有媒體評論說：在密切關注美國總統大選的亞洲人中，越南人的表現非常突出，他們不僅熱情高漲，而且更傾向於支持美國現任總統特朗普連任。一家越南紡織公司首席執行官（CEO）告訴“日經亞洲評論”說：“我支持特朗普，因為他毫不猶豫地對中國採取強硬行動，特朗普總統的態度和他的任何前任都不同。”

而這位首席執行官並非是唯一一位在越南的支持。超過4.9萬名讀者參加了越南新聞網《越南快訊》（VnExpress）9月18日發布的一份在線民意調查。調查的問題是“在你看來，誰會當選美國總統？”截至周一，選擇特朗普的人數佔79%，選擇拜登的僅為21%。

越南媒體“Tuoi Tre”表示，在其進行的民調中，特朗普以78%的支持率領先；另一家越南媒體“Thanh Nien”表示，特朗普受到其80%以上讀者的支持。

在越南裔的美國人中，對特朗普的支持也高於對拜登的支持。據7月15日至9月10日進行的一項全國性調查，48%的越南裔美國註冊選民選擇了特朗普，而36%支持拜登。很多越南人認為：如果特朗普獲勝，他在未來四年的政策將使越南在南中國海問題上受益。如果拜登勝出，這對越南來說將是一場災難，因為自越戰以來，民主黨總統的傳統表現就是對中國的縱容，尤其是在克林頓和奧巴馬政府時期。

評論認為：這場美國大選使得越南人熱衷於了解未來四年美國的外交政策，尤其是華盛頓對中國的立場。不過，特朗普在越南的受歡迎程度，實際上還是因為北京在南中國海上近年來日益武斷的行為。美國大選雖然為特朗普反中提供了一個特殊舞台，但中國負面國際形象的原因實際上更加深遠，時間更早。在印度也是如此。

2020年6月，印亞新聞社（Indo-Asian News Service）和一家國際民意調查機構CVoter在印度的一項調查發現，有68.3%的受訪者認為中國所構成的威脅甚至大於其傳統競爭對手巴基斯坦。

而據印尼調查研究所（LSI）的數據，即便在新冠疫情爆發並給全球帶來災難之前，在亞洲第二大民主國家印度尼西亞的受訪者中，認為中國具有危險性的民眾數量翻了一番，達到近40%。

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新進行的一項覆蓋14個發達國家的調查則顯示，對中國的負面看法不僅處於歷史最高水平，而且並不局限於中國的鄰國。在對澳洲、亞洲、歐洲和北美洲進行的調查中，有73%的人對中國持負面態度。

該調查顯示：在澳大利亞、英國、德國、荷蘭、瑞典、美國、韓國和西班牙這八個國家的受訪者中，對中國的反感度，與去年相比都呈現兩位數增長。日本不低於86%的受訪者表示他們對中國持不良看法。在被問及對中共領導人習近平“在國際事務中做正確的事情” 是否有信心時，14國的受訪者中，只有19%的人對此表示肯定。