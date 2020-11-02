美国大选粉丝混战 FBI说要查

美国总统选举明天正式投票，选前民主党与共和党支持者激烈对抗，不时传出民主党候选人拜登的支持者围攻甚至暴揍共和党人竞选总统连任的特朗普粉丝，以及特朗普支持者围攻民主党粉丝的消息。美国民主党总统候选人拜登一辆竞选巴士日前在德州公路上遭总统特朗普支持者骚扰，拜登昨天对此表达谴责。联邦调查局（FBI）证实正在调查此事。

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据法新社说，特朗普粉丝团车队包围拜登竞选巴士，特朗普喊赞。不过FBI说要查。

美国民主党总统候选人拜登一辆竞选巴士日前在德州公路上遭总统特朗普支持者骚扰，车身上贴有拜登与竞选搭档贺锦丽（Kamala Harris）字样的竞选巴士日前在德州遭大批插有特朗普旗帜的皮卡车和休旅车包围，被迫减缓行进速度。

民主党官员表示这辆载着德州议会候选人戴维斯（Wendy Davis）的竞选巴士旅程被迫喊卡，以「安全考量」为由取消2场已安排好的活动和1场记者会。

特朗普本人昨天深夜转推这支影片，还说「我爱德州！」。但拜登在费城向支持者表示：「我们从来没见过这种事情，至少我们未曾有过一位认为这是好事的总统。」拜登还补充表示，特朗普长子小唐纳．特朗普（Donald Trump Jr）做了一支影片，鼓励特粉「继续做」，并要支持者找出拜登竞选搭档贺锦丽，用同样方式迎接她。

据拜登说：「各位，我们不是这种人，我们比他们好多了。」

据该报道，FBI圣安东尼奥办公室今天向法新社表示正在调查这起发生在德州的事件，但拒绝做出进一步评论。

传出这批民主党车队中一辆休旅车遭到擦撞，不过并未传出人员受伤，也不清楚涉事的任何人是否持有武器。这起事件传出之际，美国社会正弥漫高度紧张氛围，各界担心出现选民压迫或恐吓行为，及选后暴力事件。

特朗普昨天在密西根州造势会场上明确地对支持者包围对手车辆行为给予肯定，说这些德州抗议民众只是在试着「保护」这辆拜登竞选巴士。特朗普表示，「你看见我们的人昨天在保护这辆巴士」，还说这些特粉人数「数以百计」。

据法新社说，与此同时，推特上也出现多则贴文，显示新泽西州花园州大道（Garden State Parkway）昨天下午也现车流严重回堵景象，据说也是由支持特朗普的驾驶所为。