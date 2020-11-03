“以言入罪”谭得志被扣已两月仍拒收声

国安法6月30日晚自香港生效以来，人民力量副主席谭得志（快必）可说是“以言入罪”首名因干犯国安法而被捕的政党人士。谭自9 月 6 日遭警方国安处上门拘捕，被控发表煽动文字等 9 罪，两度申请保释遭拒，还柙在荔枝角收柙所，被单独囚禁至今已近两个月。但他接受立场新闻的访问时表示，他仍然拒绝收声，他说：“国安法就是要香港人收声，所以不能收声，收声是对不起所有的抗争者。”

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过去半年，快必经常以“健康讲座”、“防疫街站”名义在街头宣扬政治理念，不时见警员在他街站附近围橙带、开扩音器以防疫为由驱赶，甚至举起紫旗警告违反港区国安法，即使如此，“快必”仍把“黑警死全家”、“天灭中共”、“光复香港 时代革命”、“五大诉求 缺一不可”等话挂在口边。

还柙近两个月，快必中气十足的声音虽暂时从街头消失，却没有被高墙阻隔：墙外，党友陈志全（慢必）接手防疫街站；墙内，快必会在窗边扮开街站：“知道我们为什么被捕吗？因为讲话呀！”跟狱卒聊天，“你们起码有名牌，那些黑警连委任证都没有！”他在收押所会见室向记者说，自己还会“打国际线”— 跟隔离仓来自东南亚、蒙古、英澳美加等地的在囚者讨论时事。

“快必”谭得志和“慢必”陈志全两人本来是电台节目主持人，以嬉笑怒骂的方式批评时事新闻，之后两人投身政治活动，陈志全连续当选两届立法会议员，而谭得志则成为政党人民力量的副主席。陈志全与朱凯迪等民主派人士今年9月拒绝续任北京所安排的临时立法会的成员。留任的民主派人士则认为立法会必须有反对的声音，仅管他们知道立法会已经是建制派把持的一个橡皮图章。

立场新闻在收押所访问谭得志的时间只有15分钟，问与答的语速都异常紧凑。记者问他单独囚禁闷吗？他马上滔滔不绝，“不会，我会自己跟自己讲话，大声叫出去同隔离仓友聊天，来自什么地方都有，这样就可以打国际线，有时狱卒会问‘你是否精神病发作？』。”他又分享自得其乐的办法，只要看见窗户，就可以假装自己仍在开街站，他会高叫：“你知道唔为什么我会被捕？因为讲话呀！”然后就发表一轮评论时政。他有时会和狱卒聊天，“你们起码有名牌，那些黑警连委任证都没有！”又说，“我一旦选上立法会议员，必然会提出加你们（惩教）人工，cut 差佬的拨款。”

话到中途，隔离有另一名在囚者刚到会面间，快必朗声跟对方打招呼，“喂，hello！”他转头向记者示意，“都说嘛，这里很多手足！”反修例运动中，手足的定义是志同道合反政府争民主的人。

说到自己的处境，从政多年的快必显得坦然，想当然地道，“当然唔排除他（北京）会用国安法告我啦，但兜弯是无用的，无论我兜左弯、兜右弯，但问题不在我这里，是在个政权那里，它预了会整你，除非你收声啦，否则不要以为兜弯就会无事。”

15 分钟探监时间很快就过。当他说完最后一句话，尾音甫落，眼前的计时器刚好归零，快必显得很兴奋，拍了一下手后举起双姆指，做了一个“yeah”的口音，似乎对自己的时间控制显得很满意。