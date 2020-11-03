特朗普再說自己勝選機率大 因多搖擺州民調逆轉了

今天是美國大選投票日，共和黨籍總統特朗普（Donald Trump）表示，他很樂觀看待自己的勝算，還預測自己會在佛羅里達州、亞利桑那州等關鍵搖擺州拿下大勝。

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據中央社今天報道稱，美大選特朗普自認勝算大，數關鍵搖擺州民調逆轉。消息說，聲音沙啞的特朗普接受大眾新聞（Fox News）電話訪問時表示：“我們現在感覺非常好。”特朗普還說，他預期在所有決定大選結果的關鍵搖擺州都會獲勝。據特朗普表示：“我們認為我們會在德州大獲全勝，會在佛州大勝，會在亞利桑那州大勝。”

該報道指，特朗普還說，“我認為我們會在北卡羅來那州表現極佳，會在賓夕法尼亞州表現得很好。我們認為會在各地都表現得非常好。”

特朗普被控就算開票結果尚不足以確認誰是贏家，仍計畫於今晚提前宣布勝選。對於這項指控，特朗普今天輕描淡寫地帶過。特朗普說：“我認為我們會拿下勝利，但只有勝選時是如此。”特朗普說，“沒有理由搞鬼。”

根據“真清晰政治網站”（RealClearPolitics）整理各家民調平均走勢所公布的最新結果，在關鍵搖擺州之一的北卡羅來納州，特朗普支持率已以47.8%，反超拜登的47.6%。另外，特朗普在搖擺州俄亥俄州、愛荷華州也擴大領先，在俄亥俄州以47.4%的支持率勝過拜登的46%，在愛荷華州則以47.6%贏過拜登的45.6%。

中央社說，在這次大選中，北卡選舉人票為15張、俄亥俄州18張、愛荷華州6張。