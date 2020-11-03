特朗普再说自己胜选机率大 因多摇摆州民调逆转了

今天是美国大选投票日，共和党籍总统特朗普（Donald Trump）表示，他很乐观看待自己的胜算，还预测自己会在佛罗里达州、亚利桑那州等关键摇摆州拿下大胜。

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据中央社今天报道称，美大选特朗普自认胜算大，数关键摇摆州民调逆转。消息说，声音沙哑的特朗普接受大众新闻（Fox News）电话访问时表示：“我们现在感觉非常好。”特朗普还说，他预期在所有决定大选结果的关键摇摆州都会获胜。据特朗普表示：“我们认为我们会在德州大获全胜，会在佛州大胜，会在亚利桑那州大胜。”

该报道指，特朗普还说，“我认为我们会在北卡罗来那州表现极佳，会在宾夕法尼亚州表现得很好。我们认为会在各地都表现得非常好。”

特朗普被控就算开票结果尚不足以确认谁是赢家，仍计划于今晚提前宣布胜选。对于这项指控，特朗普今天轻描淡写地带过。特朗普说：“我认为我们会拿下胜利，但只有胜选时是如此。”特朗普说，“没有理由搞鬼。”

根据“真清晰政治网站”（RealClearPolitics）整理各家民调平均走势所公布的最新结果，在关键摇摆州之一的北卡罗来纳州，特朗普支持率已以47.8%，反超拜登的47.6%。另外，特朗普在摇摆州俄亥俄州、爱荷华州也扩大领先，在俄亥俄州以47.4%的支持率胜过拜登的46%，在爱荷华州则以47.6%赢过拜登的45.6%。

中央社说，在这次大选中，北卡选举人票为15张、俄亥俄州18张、爱荷华州6张。