特朗普白宫盯看投票筹组大选夜狂欢

美国总统特朗普昨天赴4州举行5场造势，于美东时间今天凌晨2时35分（北京，香港以及台湾时间下午3时35分）返回华盛顿。预料特朗普今天大半时间，将待在白宫并计划举行大选之夜派对。特朗普在过去的48小时里共跑10个州竞选拉票。

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该报道引述路透社消息，今晚的派对预计有400名宾客参与。所有客人都将接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测。据法新社指出，特朗普今天凌晨在中西部密西根州工业城市大急流城（Grand Rapids）结束最后一场集会。4年前，特朗普也是在大急流城进行最终场造势，之后他就打破众人眼镜，登上美国总统大位。尽管特朗普上次选前民调一直落后对手希拉里克林顿（Hillary Clinton），仍拿下最终胜利。

该报道说，特朗普昨夜告诉现场数千名支持者：“我们会在非常完美的白宫再待4年。4年前我们写下历史，明天我们会再度写出历史新页。”现场部分民众昨天一大早就现身等候。特朗普首次参选总统时，对抗的是政治建制派。

据该报道，将近4年后，今天的选举形同对特朗普政府及其夸大风格的一次公投。