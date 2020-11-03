美国大选投票日两位总统候选人都做什么？特朗普回白宫接受媒体访问，拜登为儿子扫墓然后返回故居

11月3日美国大选投票日两位总统候选人都在做什么？竞选连任的总统特朗普结束了11月2日在4个州举行的5场造势活动，于3日凌晨2时35分返回白宫；民主党候选人拜登则在3日一早，前往特拉华州威明顿(Wilmington)为病逝的长子扫墓，然后返回宾夕法尼亚州克兰顿(Scranton)的儿时故居。

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特朗普最后一场竞选集会2日夜间在密歇根州的大急流城（Grand Rapids）举行，4年前他也是在大急流城举行最后一场竞选集会。3日，特朗普没有像媒体预料的那样继续外出拉票，他回到白宫。他准备在3晚间举行预计有400名宾客参加的当选庆祝派对。

3日早晨特朗普接受福克斯电视新闻网（Fox News）连线采访，被问到是否在大选之夜自行宣布胜选？特朗普表示如果真的胜利，才会宣布胜选；他说：“我觉得我们会赢，但要真正获得胜利才行，没有必要耍手段。”

而在3日一早，拜登在妻子及两名孙女陪同下，前往2015年病逝的长子博‧拜登(Beau Biden)在特拉华州威明顿的圣约瑟夫布兰迪万罗马天主教堂(St. Joseph on the Brandywine Roman Catholic Church)墓地为儿子扫墓，并参加礼拜。然后他返回宾夕法尼亚州克兰顿童年时期的故居，受到聚集街道的民众欢呼。抵达当地时拜登说：两个孙女从没到过克兰顿，因此带她们同行。拜登的选举团队表示，拜登接下来将前往费城竞选总部。