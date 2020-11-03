美国大选敏感之际 台防长严德发：国军已完成整备

2020年美国总统大选11月3日举行，台湾国防部长严德发当天向媒体表示，美国大选对区域情势和美中关系都有一定程度影响。他称，蔡英文总统指示国军要提高警觉、加强整备，掌握台海周边区域情势，并要求国军做好相关应变措施。他续指，“国军已完成相关整备，目前状况正常请国人放心。”

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据中央社报导，台立法院会星期二邀请行政院长苏贞昌进行施政报告并备质询。严德发在会前接受媒体受访，并就蔡英文在10月31日召开的国安高层会议内容进行介绍。严德发称，“台国防部在国安会议主要是讨论美国总统大选及国军应处作为，美国总统大选对区域情势和美中关系都有一定程度影响，但不论局势如何改变，中共穷兵黩武的本质、对台武力宣示，都不会因为美国政权变化有所改变。”

严德发称，蔡英文还指示国军要提高警觉、加强整备，掌握台海周边区域情势，并要求国军做好相关应变措施。他强调，“国军已完成相关整备，目前状况正常请国人放心”。此外，另就路透社引述消息人士报导指，美国军售台湾4架MQ-9无人机案，已在美国会通过最重要的一关，进入最后批准阶段，军售金额为6亿美元。对此，严德发回答称，将来接获正式通知后，经立院审议、核定后按照计划执行。他称，也感谢美方对和平稳定所做出的贡献。据美国空军官网介绍，MQ-9“海上卫士”（Sea Guardian）型无人机是武装性的多任务远程驾驶飞机，主要用于动态执行目标，其次是情报收集。就在上个月，美国国务院批准了四笔对台军售案。

严德发还在受访时谈到，“8架共军昨天进入西南空域，据国防部所掌握，外国机舰常常进出西南海空域、巴士海峡训练，共军也对台海周边进行演训，不仅要疲劳我方兵力，同时压缩我方空域。”他称，“中共一再破坏台海安全稳定现状，国防部要再次表达谴责，希望中共对区域安全情势尽一份贡献，不要再引起台湾2300万同胞反感。”

同样针对美国选后情势，台外交部发言人欧江安当天亦在例行记者会告诉媒体称，台方密切关注美国大选，台美沟通管道顺畅并密切联系。她说，台湾与美国的民主党及共和党均维持长期友好关系，美国历届政府均恪守《台湾关系法》承诺，台湾议题在美国国会也获跨党派支持。在美国的行政与立法部门坚定支持下，台美关系近年持续提升、深化。

欧江安重申，台外交部持续密切关注美国的总统与国会选举，并保持中立。她说，“外交部有信心，无论美国的哪一党胜选，台湾政府将持续在现有坚实良好基础上，稳健深化全方位台美伙伴关系。”值得一提的是，《华盛顿邮报》日前曾报导称，台湾对民主党总统候选人拜登若上台后将采取的对华政策感到紧张，暗指台方或可能更倾向共和党，这一消息和判断随后遭到了台当局的否认。