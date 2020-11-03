美国大选最先开票出来了

位于美加边境的新罕布夏州小镇迪克斯维尔率先开出全美首波总统选票，由民主党候选人拜登先拿下5票，随后该州另一小镇米尔斯菲再开出21张选票，特朗普拿下16票，拜登拿走5票，目前特朗普暂时领先中。

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据自由时报今天报道称，美新罕布夏州2小镇开出总统票，暂时领先的是他。美国总统大选投票今（3）日开跑！位于美加边境的新罕布夏州小镇迪克斯维尔（Dixville Notch）率先开出全美首波总统选票，由民主党候选人拜登先拿下5票，随后该州另一小镇米尔斯菲（Millsfield）再开出21张选票，特朗普拿下16票，拜登拿走5票，目前特朗普在率先开出的这波选票暂时领先中。

该报道引据《CNN》消息，位于美加边境、只有12位居民的新罕布夏州小镇迪克斯维尔，全镇共有5位选民，该镇抢先在当地时间午夜进行投票、开票，5分钟后“全美首波总统选票”结果就揭晓，拜登将该镇的5张合格选票全部拿下，率先取得领先。没过多久，拥有22位居民的小镇米尔斯菲就跟上脚步，在午夜钟响后开放投票，特朗普在该镇拿下了16票，赢过拜登的5票。

该报道说，目前特朗普在这两个小镇总计16票，暂时领先拜登的10票。

据自由时报说，按照美国选举法规，居民人数百人以下的小镇可在午夜12点展开投票工作，也可在投票作业结束后提早关闭，过去位于新罕布夏州的3个小镇迪克斯维尔、米尔斯菲以及哈特斯（Hart\'s Location）都会进行午夜投票，不过哈特斯今年因为疫情缘故，取消午夜投票，改为当地时间上午11点至晚间7点进行投票。

不过分析指出，这些小镇的“头香”选票并无法预测最后的赢家，甚至无法准确预测该州最后的选举人票数，例如2016年美国总统大选中，希拉里克林顿拿下了迪克斯维尔的多数选票，但最后特朗普仍拿走新罕布夏州的选举人票。