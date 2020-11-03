美国总统大选：现行全球化下“分裂之家无可持存”

备受瞩目的2020年美国总统大选于星期二正式举行，如若选举进展顺利，美国人民和关注此事的世界民众将很有可能于美东时间的星期三凌晨得知，谁将成为在接下来四年中领导世界第一大经济体和军事强国的美国领袖。而如若当晚计票受到新冠疫情下，邮寄选票统计过程较缓影响导致选情胶着，我们也会在未来的数日内得到确切的此次大选的最终结果。究竟是推崇“美国至上”的现任总统特朗普，还是强调奥巴马时期政策色彩浓厚，并提出要带领美国重回国际领导地位的拜登当选，将直接影响到不仅仅是美国人，以及包括中国人和欧洲人在内的全球多数地区民众的生活，及世界政治在接下来四年和更长远de走向。

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值得一提的是，今次的美国总统选举在经历了特朗普饱受主流媒体批评的4年执政后，仍然离不开4年前“美国分裂了”的话题。正是在4年前与同为民主党候选人的希拉里的较量中，特朗普所代表的在过去数十年来全球化中的失意者，美国二三线工业城市居民和城乡蓝领，这些他口中的“沉默的大多数”和传统的保守派选民地支持下，成功击败了对手希拉里当选。在上次大选中，着重强调女权牌的希拉里则代表了美国东西海岸的精英，以及左翼和要求社会进步的选民们地支持。在特朗普执政的4年后，美国人民将很快用手中的选票告诉我们，今天的美国是否跟四年前一样在政治主张和社会诉求上撕裂。不过，选前主流媒体和社交媒体上普遍认为，美国国内的撕裂情绪和政治主张对立仍为严重。甚至这种对即将到来的大选结果地担忧也引发在华盛顿和纽约等地，商家开始通过给沿街店面装设防护木板等护具，以预防大选后不满群众引发骚乱的现象出现。更有报导还指出，选前不少地方的枪支销售量也随着部分民众的不安情绪而增加。

正如林肯总统在1858年参选伊利诺伊州联邦参议员选举时所发表的《分裂之家演说》那样，针对当时导致美国南北社会和政治撕裂，并最终引发内战的蓄奴问题，他在演讲中发言指，“分裂之家无可持存。我认为这个政府不能在半奴隶制半自由的状态下长存。我不希望这个国家分崩离析──我不希望这个家庭灭顶倾覆，但我确实希望它结束分裂的状态。它将朝两条回迥然相异的方向发展：要不就是奴隶制的反对者遏止其进一步的蔓延，让公众之心得以平静，相信奴隶制将最终走向灭绝；要不就是奴隶制的鼓吹者将其传播四方，直至奴隶制从北到南，在新旧各州都获得合法地位。”如今的美国显然并未到达要有州县脱离联邦，甚至发生内战的可能。但不可忽视的是，与一百六十多年前类似，同样有一种或多种根本性因素，正在造成整个国家在经济、社会和政治诉求上出现断层和两级分化的问题。

那么当下，无论是面对拜登还是特朗普最大的问题，除了种族、外交等时事和历史遗留重大问题外，最需要得到处理的便是过去三、四十年来通过大力推动全球化而给美国社会造成的极大的贫富差距，传统制造业就业机会大量流失，以阶级和社区造成的身份认同对立等一系列的经济和社会问题。在对外关系上，拥有不同意识形态的中国在经济、军事和影响力地崛起也显然离不开全球化的契机和推动。那么，谁是在这一全球化期间美国社会中真正的受益者？对于那些就业机会不断外移，制造业和其所依靠的地方经济受到严重打击和限制的普通美国民众来说，与华尔街和硅谷的巨富们相比，他们显然不是这一历史性财富转移的最大赢家。而由现行全球化所引发的现象和病症，正导致美国东西两岸和中部大面积地区民众地分裂加剧。这一由全球化在美国国内引发的政经利益断层和冲突，虽不能与奴隶制强调的出身性社会鸿沟相比，但同样是极难且急需应对的世代性难题。

造成当下的局面也不是一个特定党派的责任问题，无论是共和党还是民主党的政府在过去数十年来都对今天造成的结果富有不可推卸的责任。那么就未来的四年而言，将如何应对这一巨大的时代性撕裂将是特朗普和拜登不得不面对的问题。他们二人所给出的应对方式也将影响美国的根本性内政和外交政策。事实上，美国社会出现撕裂的现象早在小布什执政时期就已经出现。这一版本的全球化造成的美国贫富差距极端化，不仅进一步凸显了美国社会缺乏社保体系等制度性特征和弊端，并加剧了拥有财富和话语权等权力的精英与大量失意民众地对立。这一现象也在2008年次贷危机所引发的占领华尔街运动中得以显现，正所谓当时示威者中所呼喊的“华尔街对平民百姓”（Wall Street VS.Main Street）口号中所显示的对立。

当时作为政治新星的奥巴马也正是在呼唤“改变”的口号下，在2008年的大选中赢得了美国的大选。正如他在胜选后发表的胜利演讲中所说的那样，“我们的胜利来自于广大工薪阶级，正是他们从仅有的微薄存款里掏出5美元、10美元或者20美元来支持我们的竞选。我们的力量来自于摘下冷漠面罩的年轻一代，来自于夜以继日奋力工作以维持生计的下层百姓，来自于冒着严寒酷暑、户户敲门宣传的团队中流砥柱，更来自于成千上万的大选志愿者。他们用出色的奉献精神和组织能力证明了一个民有、民治、民享的政府在两百年后仍然保持着生命力。这就是你们的胜利！”

奥巴马在12年前强调说，“我在21个月前的深冬开始为竞选做出的努力并不会在今晚画上句号。我们所追求的并不是这场选举的胜利，这仅仅是为我们提供了一个做出变革的机会。如果回到过去的老路，我们将无法做出任何改变。当然，如果没有你们，一切都无法发生。”他提出，“所以，让我们一同唤醒自己的爱国心，唤醒为国效力的责任感，我们将一道披星戴月，披荆斩棘向前行进，我们需要照顾的不再只有我们自己，而是每一个人。这次的金融危机让我们认识到一个事实，如果大众受苦受难，华尔街就不可能繁华似锦。我们必须携手与共、共同经历这个国家的荣辱兴衰。”然而，他试图团结美国的努力在接下来的8年中并未能取得胜利，其结果也差强人意，并使得美国社会产生巨大分裂的诱因也最终导致了宣扬民粹主义的特朗普的上台。

奥巴马在他的告别演说中则提出，“这就是为什么我们不能从全球化中撤身，我们应该发扬民主、人权以及对女性和LGBT群体权利的关注，即使我们现在所做的工作并不完善，即使当面临现实问题时，我们总无暇顾及这些价值观。对极端主义、排斥异己、宗派主义和沙文主义的反抗是反对专制、反对国家主义的一部分。如果在全球范围内对自由和法制的尊重减弱，那么国家间和一国内爆发战争的可能性便会增加，我们自己的自由也就会因此受到威胁。”显然，这一精神也得到了在今年竞选总统的其副手，拜登的认同和支持。然而，有所争议的是，现行的全球化除了具有其经济和社会特征外，它在政治上的一大特征便是缺乏统一价值观的支持。分析人士指出，多变主义的成功和有效性取决于作为其基础的价值观是否一致，这也是一味地坚持现行的全球化不对其进行反思，则将不可避免地陷入困境的原因之一。

在面对体制性对手时，不能集中力量办大事的民主社会若不在经贸等问题上有意识地进行自我防卫，其将面对的竞争困境是在所难免的。拜登团队给出的应首先提升自我国力，再应对全球化所造成的内外症状的方案则本末倒置，将很难取得成功。而对于特朗普团队来说，推崇“美国至上”无可厚非，但要应对和解决现行全球化的问题，解铃还须系铃人，单一依靠美国一国之力是不够的，对当下问题地认同和解决问题的动力需要美国西方盟友地共同承担。如何应对全球化问题及应采取何种改变是下任美国总统不可避免需要面对的首要难题，其将给全世界地走向带来长远影响。当然要改变这一数十年来政治走向，会触碰到无数美国既得利益者的利益，正如圣经新约中《马太福音》所说的那样，“总要警醒祷告， 免得入了迷惑。你们心灵固然愿意， 肉体却软若了 。”无论谁当选，我们拭目以待，也期待见证在大选结果揭晓和明年1月总统在就职典礼时，他说出那句著名的，“上帝保佑美国！”。