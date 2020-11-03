美国总统选举忧暴动 特朗普派兵应对成话题？

美国大选将在3日正式登场，由于担心选后可能发生动乱，白宫附近许多店家纷纷钉木板封店自保。目前有数个反特朗普团体计划在选举日当晚在白宫外“黑人的命也是命广场”（Black Lives Matter Plaza）集结办活动，其中包含曾为了提升气候变迁意识，去年9月动员民众瘫痪华府多条主要道路的“让华府停摆”（ShutDownDC）团体。之前特朗普拒绝保证，若他认定选举结果不实，仍会和平转移权力。如果选举日民众掀起骚乱，特朗普该怎么做？据路透社说，特朗普可以出动军队或联邦干员前去平乱。

广告 继续浏览后续

据中央社报道说，今天是美国大选投票日，已有反总统特朗普团体计划投票日当晚在白宫外集结。由于这次选情格外紧张，附近商家担心选后可能发生动乱，已经纷纷赶在3日之前钉木板封店自保。

受全球瞩目的美国大选将于明天登场，外界不只关心结果何时能揭晓，也关切选举能否平顺落幕。疫情下使用邮寄投票人数激增，开票可能严重延宕；特朗普先前也暗示，败选不一定会愿意移转政权，让部分人士担心选后才是混乱的开始。

目前有数个反特朗普团体计划在选举日当晚在白宫外“黑人的命也是命广场”（Black Lives Matter Plaza）集结办活动，其中包含曾为了提升气候变迁意识，去年9月动员民众瘫痪华府多条主要道路的“让华府停摆”（ShutDownDC）团体。“让华府停摆”在网站上表示，美国面临2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情、经济衰退，与警察暴力结合的制度性歧视等3大危机；这次选举事关重大，选民不能坐在家里呆等结果出来。他们说，预估会有数千民众加入动员，一起捍卫民主并“确保2020选举结果不会被川普偷走”。

不过，团体目前规划是以艺文表演为主，示威抗议并非主轴。投票日当晚他们会在户外架起大萤幕看开票，并邀请乐团、舞者及艺术家现场表演。

尽管如此，白宫附近店家仍担心选后可能发生动乱而严阵以待。不少商家上周开始将大门橱窗玻璃封上木板，有些店家今天才请工人急忙赶工。白宫方圆2公里内的区域，约有一半店家都用木板封店。小至潜艇堡连锁店赛百味（Subway）、连锁咖啡品牌星巴克（Starbucks）及连锁药局CVS，大至银行、饭店，甚至是住家或办公大楼外都钉上木板。

该报道说，今年5月底，反警察歧视性暴力示威延烧至美国首都，抗议群众接连多天集结在白宫外头。当时部分人士趁乱打劫，华府多处商家橱窗遭击碎，内部商品洗劫一空，损失惨重，让他们至今都余悸犹存。

中央社说，美国总统特朗普与民主党候选人拜登于3日的大选对决。若选举日发生骚乱，路透社指出，特朗普可以出动军队或联邦干员前去平乱。

近来关键摇摆州出现数场小型骚动。北卡罗来纳州10月31日一场催票集会，民众和平与会却遭执法官员喷洒胡椒喷雾。一辆载着拜登阵营工作人员的巴士，30日在德州被插著特朗普阵营旗帜的车辆包围，拜登阵营随后取消两场活动。

若选举日发生骚乱，路透社指出，特朗普可以出动军队或联邦干员前去平乱。以下是特朗普行动的法源依据，以及他将面临的限制。

根据美国宪法，各州维持秩序的主要职权落在州长身上。1878年通过的“民兵团法”（Posse Comitatus Act）禁止联邦军队参与国内执法。然而可回溯至1807年的暴乱法构成例外。此法允许总统派出美国部队平息国内暴乱。在美国历史上，暴乱法曾被援引数十次，但自1960年代民权运动以后已鲜少引用，上次被援引是1992年。

当年4名洛杉矶（Los Angeles）员警殴打黑人驾驶金恩（Rodney King）被判无罪，引发致命暴动。时任总统老布什（George H.W. Bush）援引暴乱法，获得加州州长支持。

据退役陆军少将、目前在华府担任律师的艾腾伯（John Altenburg）表示，暴乱法给予总统“令人生畏的权力”，应作为最后手段。

据该报道，今年反种族主义抗议虽大致和平，但还是出现暴力和打劫情事，川普6月考虑援引此法加以回应。但在国防部长艾斯培（Mark Esper）公开反对后，特朗普打消了念头，改派国土安全部（Department of Homeland Security）人员前往华府、俄勒冈州波特兰（Portland）等城市。这些人员虽有军事型装备，但他们属于平民，不是武装部队成员。

据前司法部官员、圣母大学（University of Notre Dame）法律教授古鲁尔（Jimmy Gurule）表示，假设美国大选日或之后几天发生骚乱，特朗普比较可能出动国土安全部人员，而非军队。而且若要这么做，特朗普必须说明一些事例已违反这些人员守护的联邦法律。譬如今年稍早派往波特兰的国土安全部人员，负责的执法范围是防范破坏法院等联邦财产的行为。

据该报道，美国政府可以出动兼职士兵组成的预备部队陆军国民兵（Army National Guard）。国民兵一般是由州长出动，但联邦法律也允许美国政府动员国民兵。一旦被联邦政府动员，国民兵将完全由国防部长指挥和控制，直到他们回归州层级。今年有许多州长都曾出动国民兵来因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，以及支援地方执法、平息混乱。

该报道还说，根据暴乱法，若总统确认暴乱情形已使美国法律无法透过正常司法程序来执行，他就可以出动武装部队，“执行那些法律或压制叛乱”，不需州长同意。

历史上总统和州长对派兵的看法，一般来说是一致的。

特朗普也可不经州的同意，出动作为联邦政府员工的国土安全部人员或国民兵。然而总统权力有其限制。联邦法律规定，军队或其他联邦人员干预选举属违法行为。举例来说，派军人或国土安全部人员去投票场所就会犯法。

报道引述德州大学（University of Texas）法律教授切斯尼（Robert Chesney）说，翻开历史，法院多不愿质疑总统宣布出动军人。切斯尼表示：“当总统主张有必须援引暴乱法的事实，法院一般不会批评质疑。”但如果特朗普被认为藉不实主张来合理化出动部队，法官仍可创下先例。若特朗普派出国土安全部或其他联邦人员，他们必须尊重平民的宪法权利。美国民权联盟（American Civil Liberties Union）等倡议团体就指控联邦人员在波特兰逮人，侵犯了抗议者和记者的宪法权利。但法律专家表示，特朗普政府有合法职权可运用这些人员。