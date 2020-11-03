美国选举分歧或引骚乱担忧 各地已封门加锁躲暴力

美国总统大选今天投票，联邦调查局（FBI）昨天就发警告，俄勒冈州波特兰市（Portland）可能出现相关武装冲突，因为波特兰已成美国彻底分裂、随时可能动荡的象征。美国商界领袖呼吁，大选过后，就算结果出现争议，导致街头和企业内部出现骚乱，各界仍应保持冷静。不少大城市都防患于未然，店铺橱窗加钉防护。

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据中央社报道，美国总统大选投票前夕日，联邦调查局（FBI）警告，俄勒冈州波特兰市（Portland）可能出现相关武装冲突，因为波特兰已成美国彻底分裂、随时可能动荡的象征。

波特兰在立场上一向偏自由派，这座城市今年夏天已经历大规模反种族歧视示威，当时联邦警察到场维安，加上“骄傲男孩”等右翼民兵团体凑热闹，更激化局势。

该报道引述法新社消息称，3日的投票料将呈两极分化，现任总统特朗普可能成功连任，也可能被民主党籍对手拜登（Joe Biden）拉下马，令人担心恐出现更致命的街头暴力。不管是特朗普或拜登胜出，抑或票数僵持不下，都已有群众规划上街抗议，市区商家正准备用木板加固橱窗。由于今年采邮寄投票方式的选民暴增，预期会拖慢全国计票速度。

FBI波特兰特别探员甘农（Renn Cannon）接受法新社访问时说：“我最担心两方敌对阵营可能发生武装冲突。”他提到今年8月一名极右派支持者在波特兰遭枪击身亡的例子，并表示“情况可能恶化到危险的程度，如果群情激愤，最终可能以不幸或悲剧性的暴力行为收场”。

FBI在波特兰办公室有250名人力。甘农说，他们已投入更多资源防范与选举相关的犯罪行为，包括胁迫选民、舞弊及外国网络攻击等。

同时，俄勒冈州州长布朗（Kate Brown）今天发布行政命令，把波特兰治安交由州立部队负责，并要国民兵待命，这等于推翻波特兰市禁用催泪瓦斯的命令。布朗提醒：“这次大选和我们这辈子的其他选举都不一样。”

部分波特兰选民也担心情况失控，但甘农认为，好在俄勒冈州完全采邮寄投票，所以明天不太可能出现容易成为攻击目标的投票人龙。不过，他说，令人担心的一点是，计票结果可能要数日、甚至数周才能确定，俄勒冈州恐怕会有许多示威活动。俄勒冈州州长布朗表示，“我不知道这些示威活动有没有武装力量”，但目前并未发现特定威胁。

美国商界领袖昨天呼吁，今天大选过后，就算结果出现争议，导致街头和企业内部出现骚乱，各界仍应保持冷静。

中央社说，商界领袖的忧虑，从美国多座城市的零售商店纷纷用木板封住橱窗避免选后动乱，商界主管也对民众选后反应忧心忡忡，都可以看得出来。

社群媒体脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）上周警告，此次大选是对脸书的“考验”。

此次大选竞争激烈，美国企业致力保持政治中立之际，除了加强安全措施，也严防员工间因政治看法相左而爆发冲突。

总统特朗普或会挑战选举结果的合法性，让人更担心会爆发冲突。

商业风险顾问公司“风险控制”（Control Risks）副董事伍德（Allison Wood）告诉法新社：“对许多公司而言，这一直是场很难度过的大选。”据伍德指出，零售业者最关心的是会不会有人劫掠或暴动，员工则担心街头骚乱让他们无法顺利到班。企业也担心两极化的政治观点助长街头纷争，导致工厂等设施爆发冲突事件。

美国大型保全公司Allied Universal主管史谷勒（Joshua Skule）表示，最近客户的要求包括增加保全、保护主管，以及积极主动蒐集情报等等。据史谷勒表示，无论大选最后结果如何，全美各大城市预料都会出现大型集会和示威活动，至于会不会爆发暴力事件，则要由多种因素来决定，包括获胜的候选人、选举结果拖延、社群媒体刻意扭曲新闻事件等。伍德表示：“这很明显是场政治光谱两端都很紧张的大选。”

中央社引据商业风险顾问公司“风险控制”（Control Risks）副董事伍德警告，“大家都认为这场大选攸关存亡，那种情绪可能会迅速转变为暴力和劫掠。”