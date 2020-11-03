美國大選敏感之際 台防長嚴德發：國軍已完成整備

2020年美國總統大選11月3日舉行，台灣國防部長嚴德發當天向媒體表示，美國大選對區域情勢和美中關係都有一定程度影響。他稱，蔡英文總統指示國軍要提高警覺、加強整備，掌握台海周邊區域情勢，並要求國軍做好相關應變措施。他續指，“國軍已完成相關整備，目前狀況正常請國人放心。”

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報導，台立法院會星期二邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢。嚴德發在會前接受媒體受訪，並就蔡英文在10月31日召開的國安高層會議內容進行介紹。嚴德發稱，“台國防部在國安會議主要是討論美國總統大選及國軍應處作為，美國總統大選對區域情勢和美中關係都有一定程度影響，但不論局勢如何改變，中共窮兵黷武的本質、對台武力宣示，都不會因為美國政權變化有所改變。”

嚴德發稱，蔡英文還指示國軍要提高警覺、加強整備，掌握台海周邊區域情勢，並要求國軍做好相關應變措施。他強調，“國軍已完成相關整備，目前狀況正常請國人放心”。此外，另就路透社引述消息人士報導指，美國軍售台灣4架MQ-9無人機案，已在美國會通過最重要的一關，進入最後批准階段，軍售金額為6億美元。對此，嚴德發回答稱，將來接獲正式通知後，經立院審議、核定後按照計畫執行。他稱，也感謝美方對和平穩定所做出的貢獻。據美國空軍官網介紹，MQ-9“海上衛士”（Sea Guardian）型無人機是武裝性的多任務遠程駕駛飛機，主要用於動態執行目標，其次是情報收集。就在上個月，美國國務院批准了四筆對台軍售案。

嚴德發還在受訪時談到，“8架共軍昨天進入西南空域，據國防部所掌握，外國機艦常常進出西南海空域、巴士海峽訓練，共軍也對台海周邊進行演訓，不僅要疲勞我方兵力，同時壓縮我方空域。”他稱，“中共一再破壞台海安全穩定現狀，國防部要再次表達譴責，希望中共對區域安全情勢盡一份貢獻，不要再引起台灣2300萬同胞反感。”

同樣針對美國選後情勢，台外交部發言人歐江安當天亦在例行記者會告訴媒體稱，台方密切關注美國大選，台美溝通管道順暢並密切聯繫。她說，台灣與美國的民主黨及共和黨均維持長期友好關係，美國歷屆政府均恪守《台灣關係法》承諾，台灣議題在美國國會也獲跨黨派支持。在美國的行政與立法部門堅定支持下，台美關係近年持續提升、深化。

歐江安重申，台外交部持續密切關注美國的總統與國會選舉，並保持中立。她說，“外交部有信心，無論美國的哪一黨勝選，台灣政府將持續在現有堅實良好基礎上，穩健深化全方位台美夥伴關係。”值得一提的是，《華盛頓郵報》日前曾報導稱，台灣對民主黨總統候選人拜登若上台後將採取的對華政策感到緊張，暗指台方或可能更傾向共和黨，這一消息和判斷隨後遭到了台當局的否認。