美國總統選舉憂暴動 特朗普派兵應對成話題？

美國大選將在3日正式登場，由於擔心選後可能發生動亂，白宮附近許多店家紛紛釘木板封店自保。目前有數個反特朗普團體計畫在選舉日當晚在白宮外“黑人的命也是命廣場”（Black Lives Matter Plaza）集結辦活動，其中包含曾為了提升氣候變遷意識，去年9月動員民眾癱瘓華府多條主要道路的“讓華府停擺”（ShutDownDC）團體。之前特朗普拒絕保證，若他認定選舉結果不實，仍會和平轉移權力。如果選舉日民眾掀起騷亂，特朗普該怎麼做？據路透社說，特朗普可以出動軍隊或聯邦幹員前去平亂。

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據中央社報道說，今天是美國大選投票日，已有反總統特朗普團體計畫投票日當晚在白宮外集結。由於這次選情格外緊張，附近商家擔心選後可能發生動亂，已經紛紛趕在3日之前釘木板封店自保。

受全球矚目的美國大選將於明天登場，外界不只關心結果何時能揭曉，也關切選舉能否平順落幕。疫情下使用郵寄投票人數激增，開票可能嚴重延宕；特朗普先前也暗示，敗選不一定會願意移轉政權，讓部分人士擔心選後才是混亂的開始。

目前有數個反特朗普團體計畫在選舉日當晚在白宮外“黑人的命也是命廣場”（Black Lives Matter Plaza）集結辦活動，其中包含曾為了提升氣候變遷意識，去年9月動員民眾癱瘓華府多條主要道路的“讓華府停擺”（ShutDownDC）團體。“讓華府停擺”在網站上表示，美國面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、經濟衰退，與警察暴力結合的制度性歧視等3大危機；這次選舉事關重大，選民不能坐在家裡獃等結果出來。他們說，預估會有數千民眾加入動員，一起捍衛民主並“確保2020選舉結果不會被川普偷走”。

不過，團體目前規畫是以藝文表演為主，示威抗議並非主軸。投票日當晚他們會在戶外架起大螢幕看開票，並邀請樂團、舞者及藝術家現場表演。

儘管如此，白宮附近店家仍擔心選後可能發生動亂而嚴陣以待。不少商家上周開始將大門櫥窗玻璃封上木板，有些店家今天才請工人急忙趕工。白宮方圓2公里內的區域，約有一半店家都用木板封店。小至潛艇堡連鎖店賽百味（Subway）、連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）及連鎖藥局CVS，大至銀行、飯店，甚至是住家或辦公大樓外都釘上木板。

該報道說，今年5月底，反警察歧視性暴力示威延燒至美國首都，抗議群眾接連多天集結在白宮外頭。當時部分人士趁亂打劫，華府多處商家櫥窗遭擊碎，內部商品洗劫一空，損失慘重，讓他們至今都餘悸猶存。

中央社說，美國總統特朗普與民主黨候選人拜登於3日的大選對決。若選舉日發生騷亂，路透社指出，特朗普可以出動軍隊或聯邦幹員前去平亂。

近來關鍵搖擺州出現數場小型騷動。北卡羅來納州10月31日一場催票集會，民眾和平與會卻遭執法官員噴灑胡椒噴霧。一輛載着拜登陣營工作人員的巴士，30日在德州被插著特朗普陣營旗幟的車輛包圍，拜登陣營隨後取消兩場活動。

若選舉日發生騷亂，路透社指出，特朗普可以出動軍隊或聯邦幹員前去平亂。以下是特朗普行動的法源依據，以及他將面臨的限制。

根據美國憲法，各州維持秩序的主要職權落在州長身上。1878年通過的“民兵團法”（Posse Comitatus Act）禁止聯邦軍隊參與國內執法。然而可回溯至1807年的暴亂法構成例外。此法允許總統派出美國部隊平息國內暴亂。在美國歷史上，暴亂法曾被援引數十次，但自1960年代民權運動以後已鮮少引用，上次被援引是1992年。

當年4名洛杉磯（Los Angeles）員警毆打黑人駕駛金恩（Rodney King）被判無罪，引發致命暴動。時任總統老布什（George H.W. Bush）援引暴亂法，獲得加州州長支持。

據退役陸軍少將、目前在華府擔任律師的艾騰伯（John Altenburg）表示，暴亂法給予總統“令人生畏的權力”，應作為最後手段。

據該報道，今年反種族主義抗議雖大致和平，但還是出現暴力和打劫情事，川普6月考慮援引此法加以回應。但在國防部長艾斯培（Mark Esper）公開反對後，特朗普打消了念頭，改派國土安全部（Department of Homeland Security）人員前往華府、俄勒岡州波特蘭（Portland）等城市。這些人員雖有軍事型裝備，但他們屬於平民，不是武裝部隊成員。

據前司法部官員、聖母大學（University of Notre Dame）法律教授古魯爾（Jimmy Gurule）表示，假設美國大選日或之後幾天發生騷亂，特朗普比較可能出動國土安全部人員，而非軍隊。而且若要這麼做，特朗普必須說明一些事例已違反這些人員守護的聯邦法律。譬如今年稍早派往波特蘭的國土安全部人員，負責的執法範圍是防範破壞法院等聯邦財產的行為。

據該報道，美國政府可以出動兼職士兵組成的預備部隊陸軍國民兵（Army National Guard）。國民兵一般是由州長出動，但聯邦法律也允許美國政府動員國民兵。一旦被聯邦政府動員，國民兵將完全由國防部長指揮和控制，直到他們回歸州層級。今年有許多州長都曾出動國民兵來因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以及支援地方執法、平息混亂。

該報道還說，根據暴亂法，若總統確認暴亂情形已使美國法律無法透過正常司法程序來執行，他就可以出動武裝部隊，“執行那些法律或壓制叛亂”，不需州長同意。

歷史上總統和州長對派兵的看法，一般來說是一致的。

特朗普也可不經州的同意，出動作為聯邦政府員工的國土安全部人員或國民兵。然而總統權力有其限制。聯邦法律規定，軍隊或其他聯邦人員干預選舉屬違法行為。舉例來說，派軍人或國土安全部人員去投票場所就會犯法。

報道引述德州大學（University of Texas）法律教授切斯尼（Robert Chesney）說，翻開歷史，法院多不願質疑總統宣布出動軍人。切斯尼表示：“當總統主張有必須援引暴亂法的事實，法院一般不會批評質疑。”但如果特朗普被認為藉不實主張來合理化出動部隊，法官仍可創下先例。若特朗普派出國土安全部或其他聯邦人員，他們必須尊重平民的憲法權利。美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）等倡議團體就指控聯邦人員在波特蘭逮人，侵犯了抗議者和記者的憲法權利。但法律專家表示，特朗普政府有合法職權可運用這些人員。