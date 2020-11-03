蓬佩奥强烈谴责港府拘捕8民主派人士

美国国务卿蓬佩奥周一在Twitter发文，强烈谴责香港警方近日拘捕八名泛民主派政治人物。指“恐吓泛民议员的企图，是香港政府与专制中共串谋的另一例子。我们与港人站在同一阵线。”

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港岛总区刑事部警司陈永裕1日召开记者会，指经过与律政司谘询之后，警方同日自清晨开始，在g不同地点逮捕了6男1女，包括现任及前任立法会议员和议员助理。陈警司指被捕者均涉嫌与今年5月8日（上届立法会议期）的内务委员会扰乱事件有关。被捕者均获准保释候审。翌日，警方又逮捕了多一名立法会议员许智峯，涉及立法会内会混乱事件。

然而当记者追问为何只有民主派议员被捕但闹事者也包括了建制派议员，陈警司拒绝回应记者的提问。

被捕者包括9月起拒绝延任的议会阵线朱凯廸和人民力量陈志全，以及民主党胡志伟、尹兆坚、黄碧云及泛民张超雄4名现任议员，余下一人则为工党主席郭永健。是次大搜捕，与民主派议员5月8日当天企图阻止民建联李慧琼“夺权”抢去主持立法会内务委员会会议的主持人权力所触发的冲突有关。

警方在记者会上表示，立法会综合大楼5月8日1楼1号会议室准备举行内会期间，有议员做出骚扰行为，包括冲向的保安人员以及在高处丢下大量纸张。警方在经过详细调查以及跟律政司谘询之后在今天做出拘捕行动。

至下午4时许，所有被捕人士陆续获准保释。7人被控以违反香港法例第382章《立法会（权力及特权）条例》有关的“藐视罪”及“干预立法会人员罪”，案件将于本周四（5日）下午在东区裁判法院提讯。

民主党主席胡志伟是最早获准保释离开警署的一人，他独自步出黄大仙警署，未有停步接受访问。他边行边透露以一千元港币保释，周四提堂。对被捕一事胡称：“这种事情早已有所预备，总会发生！”然后自行离去。

其后民主党的尹兆坚离开荃湾警署后见记者，指自己被警方根据《立法会（权力及特权）条例》控告3罪，分别是一条藐视及两条干预碍立会人员执行职务，将于周四（5日）提堂。他指目前立法会有很多争议性议题，质疑政权和立法会主席之间“扯j猫尾”令大量议员无法出席会议，借此缩短讨论时间，形容“相当难看同无耻”。

尹兆坚又对警方控罪感到错愕，强调当日建制派违规夺权，民主派是因不满李慧琼强行夺去主持内务委员会会议的权力，才出来抗议及阻止建制派，“如果要讲藐视立法会，很明显系建制派、李慧琼、立法会大会主席藐视立法会既有程序”。