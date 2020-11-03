誰贏下白宮 今晚重點開票結果中可先尋線索

從佛羅里達州的海岸城市Pinellas，到賓夕法尼亞州的Bucks郡，華爾街金融界周二晚間將會關注少數幾個熱點地區，來尋找誰將贏得美國總統大選的線索。

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據路透社今天報道說，美國大選結果先探：該重點關注哪些地方的開票結果？這次的選舉因為郵寄投票的數量創歷史新高，可能使混亂的選戰更加複雜化，投資公司已經聘請政治分析師，同時竭力分析投票數據，以試圖確認關鍵的地區和參議員選舉狀況，這些資訊可能可告訴他們選票的流向。

自從1980年以來，Pinellas每次總統大選的投票結果都與最後的勝負結果相符，唯有2000年選舉爭議時除外。位於費城北邊的Bucks郡則是被視為非都會地區對於民主黨候選人拜登熱情支持程度的指標。

這些計算方法一點也不可靠，也不甚完善。舉例來說民主黨籍人士提前投票的可能性高過共和黨人，一些郡的初步結果可能顯示拜登大幅領先，但在計入現場投票的票數之後結局可能遭逆轉。

“他們正試圖從雜音中找出訊號。這可能看起來勢不可擋，”華盛頓遊說團體BGR Group的Andy Lewin表示，他負責與金融服務業的客戶合作。他認為Pinellas和佛羅里達州的另一個郡Sumter是年長選民投票傾向的風向標。如果拜登在Pinellas的表現好於2016年大選時的民主黨總統候選人希拉里克林頓，或者特朗普在Sumter郡失去2016年時的微弱優勢，那麼特朗普將不太可能重新當選。

“對於投資者來說，這兩個地方是大選走向的絕佳代表，”Lewin說。

據路透社，拜登競選團隊的發言人未就此置評。特朗普競選團隊的代表未回復置評請求。

幾位投資策略師指出，佛羅里達州對特朗普連任至關重要。該州有29張選舉人票，對特朗普在2016年意外獲勝起到了關鍵作用。“在選舉之夜絕對最重要的事情是關注佛羅里達州的選情，”對衝基金公司Light Sky Macro LP的負責人Ben Melkman在近期的一次線上論壇中對路透表示。

該報道稱，佛羅里達、北卡羅來納、俄亥俄和德克薩斯州這四個投資者密切關注的州均已開始處理郵寄選票。大選專家稱，這些州可能會在大選日結束前計完他們的大多數選票。