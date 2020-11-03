谁赢下白宫 今晚重点开票结果中可先寻线索

从佛罗里达州的海岸城市Pinellas，到宾夕法尼亚州的Bucks郡，华尔街金融界周二晚间将会关注少数几个热点地区，来寻找谁将赢得美国总统大选的线索。

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据路透社今天报道说，美国大选结果先探：该重点关注哪些地方的开票结果？这次的选举因为邮寄投票的数量创历史新高，可能使混乱的选战更加复杂化，投资公司已经聘请政治分析师，同时竭力分析投票数据，以试图确认关键的地区和参议员选举状况，这些资讯可能可告诉他们选票的流向。

自从1980年以来，Pinellas每次总统大选的投票结果都与最后的胜负结果相符，唯有2000年选举争议时除外。位于费城北边的Bucks郡则是被视为非都会地区对于民主党候选人拜登热情支持程度的指标。

这些计算方法一点也不可靠，也不甚完善。举例来说民主党籍人士提前投票的可能性高过共和党人，一些郡的初步结果可能显示拜登大幅领先，但在计入现场投票的票数之后结局可能遭逆转。

“他们正试图从杂音中找出讯号。这可能看起来势不可挡，”华盛顿游说团体BGR Group的Andy Lewin表示，他负责与金融服务业的客户合作。他认为Pinellas和佛罗里达州的另一个郡Sumter是年长选民投票倾向的风向标。如果拜登在Pinellas的表现好于2016年大选时的民主党总统候选人希拉里克林顿，或者特朗普在Sumter郡失去2016年时的微弱优势，那么特朗普将不太可能重新当选。

“对于投资者来说，这两个地方是大选走向的绝佳代表，”Lewin说。

据路透社，拜登竞选团队的发言人未就此置评。特朗普竞选团队的代表未回复置评请求。

几位投资策略师指出，佛罗里达州对特朗普连任至关重要。该州有29张选举人票，对特朗普在2016年意外获胜起到了关键作用。“在选举之夜绝对最重要的事情是关注佛罗里达州的选情，”对冲基金公司Light Sky Macro LP的负责人Ben Melkman在近期的一次线上论坛中对路透表示。

该报道称，佛罗里达、北卡罗来纳、俄亥俄和德克萨斯州这四个投资者密切关注的州均已开始处理邮寄选票。大选专家称，这些州可能会在大选日结束前计完他们的大多数选票。