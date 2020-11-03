豪赌特朗普赢选 英国神秘人赌掷500万美元

2020年美国总统大选民主和共和两党候选人拜登与特朗普资料图片

美国总统大选举行之际，英国一名神秘商人豪掷500万美元（约新台币1.43亿元），押宝美国总统川普赢得连任，据信这是史上关于政治的最大赌注。据英国媒体说，这名神秘赌客不是唯一在最后时刻突然押宝特朗普的人士。英国立博博彩公司（Ladbrokes Plc）指出，选战最后一周所有赌注中有3/4押宝特朗普。

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据中央社今天报道称，史上最大政治赌注 英神秘赌客砸1.43亿台币押宝特朗普。该报道引述英国太阳报（The Sun）消息，这位赌客是居于海外的富有前银行家，他透过在加勒比海小岛古拉索（Curacao Island）注册的私人博奕业者，对3日举行的美国总统大选冒险一搏。

据这名前银行家的友人表示，他在砸下这场高风险赌注前，曾向“特朗普选举阵营内部人士”请益，这场赌注可能让他抱回近1500万美元支票。一名博奕业消息人士告诉太阳报：“关于这个赌注的消息已经传开，我们认为这是史上关于政治的最大赌注。”

这名神秘赌客不是唯一在最后时刻突然押宝特朗普的人士。英国立博博彩公司（Ladbrokes Plc）指出，选战最后一周所有赌注中有3/4押宝特朗普。

该报道称，但在美国人民3日投票选总统之际，民主党总统候选人拜登（Joe Biden）无疑仍是博奕业者较看好的人选。

根据英国线上博弈平台必发（Betfair Exchange），英国一位不具名人士上周末下注100万英镑（129万美元）赌拜登胜选。若拜登赢得这场激烈选战击败特朗普，这名下注赌客将抱回198万6903美元。必发指出，已有3亿3700万美元赌金押注在这场大选。