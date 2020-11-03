选前之夜他俩是如何竞斗？

全球瞩目的美国大选今天投票，选前最后一夜，特朗普与拜登各自是如何竞选造势最后一搏的呢？美国民主党总统候选人拜登昨天晚上在选前之夜最后一场大型造势集会上呼吁选民从共和党籍总统特朗普手中「夺回」美国民主。而特朗普则重返旧地，来到4年前选前之夜造势的大急流城（Grand Rapids），在这里举行连任之役的最后冲刺。

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据法新社消息，选前之夜拜登吁选民夺回美国民主。77岁的前副总统拜登（Joe Biden）昨天在关键摇摆州宾州匹兹堡举行热闹喧腾的开车入场造势大会上表示：「起身夺回我们民主的时刻到了。我们一定可以的。」

他向台下欢呼和鸣笛的民众说：「我有预感我们明天将大获全胜。」他还说，一但当选总统，他将从「第一天起采取行动让2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情获得控制」。稍早拜登说，大选获胜他将结束4年以来的乱象。

据法新社说，美国民主党总统候选人拜登于选举日前在全国多数摇摆州民调都居领先地位，不过特朗普依旧坚称民调有误，表示自己会和2016年大选一样翻盘胜选。

据「真清晰政治」（RealClearPolitics）网站全国民调显示，拜登（Joe Biden）以平均50.7%支持率领先特朗普的43.9%，高出6.8个百分点。

法新社说，真清晰政治民调结果大致与其他主流民调网站平均结果吻合，FiveThirtyEight.com网站民调显示拜登全国支持率平均领特朗普普8.4个百分点。

拜登在选前的支持率比2016年代表民主党参选的希拉里克林顿（Hillary Clinton）足足高出逾2倍，当年希拉里克林顿虽然民调胜出，最后却败在选举人团（Electoral College）票数，眼睁睁看着特朗普坐上总统大位。

据法新社，特朗普最后造势重返2016选前夜旧地。正常状况下，密西根州并非共和党人得以染指之地，但特朗普4年前却让大家眼镜掉满地，石破天惊地，在美国总统大选攻陷了这一州。是迷信吗？今晚他重返旧地，来到4年前选前之夜造势的大急流城（Grand Rapids），在这里举行连任之役的最后冲刺；据法新社认为，或许，这也将是他政治生涯的最后大会。

特朗普是1988年以来头一位攻陷密州的共和党总统候选人，因为这里向来是民主党「蓝墙」中最难敲下的一块砖之一。特朗普当时表示：「你们有想过，会在接近凌晨一点聆听一场重要的演讲吗？我们疯了吗？这很疯狂吗？这的确很疯狂。」

当时的支持者今天重新归队，而他们心心念念的，就是要和4年前一样，让世界再次跌破眼镜。在冷冽阳光下排着队的男女老幼，各自掏出足证自己是铁杆特粉的各式物品，帽子、T恤、旗子都是不可或缺，甚至还有人穿了件连帽上衣，上头写着：「女同志支持特朗普」。

据法新社说，2016年大选竞选期间，民主党候选人希拉里因为太过自信能拿下密州，鲜少踏足此地，直到选前最后一天，她才紧急加办大急流城造势会；对手特朗普见状，也安排了活动拚场。

和美国南方多半支持共和党不同，4年前，密州完全没有一个郡有9成票数投给特朗普；而那一年，在漠不关心的民主党人和狂热过头的共和党人之中，川普以1万704票差距击败对手，这差距微乎其微，仅占密州总票数的0.3%。

密州是工会蓬勃、技术劳工为主的一州，汽车商福特（Ford）、通用（General Motors）、克莱斯勒（Chrysler）合力巩固了底特律的全球盛名，第2大城大急流市则以家具制造以及气囊等汽车供应链着称。

去年密州制造业流失5000个工作，另有6万人因疫情冲击丢掉饭碗，但地方经济并非一蹶不振，而是正在转型到自动化的过程。大急流城附近城市肯特伍德（Kentwood）市长凯普里（Stephen Kepley）告诉法新社，老板现在找不到足够的人手。

据法新社报道，新工作的提供者之一是亚马逊（Amazon），这家零售巨头今年在大急流城开设大型配送中心，而其老板，正是特朗普骂得非常凶的贝佐斯（Jeff Bezos）。贝金斯（Rick Bekins）把自家土地卖给亚马逊开设这座配送中心，他住了19年的房子将夷为平地，作为亚马逊停车场用地。62岁的贝金斯提及2016年他「勉强」投下的一票：「我投票（给特朗普）不是要让他当我的牧师、当我的心灵导师，我投给他，是要他当我国的领导者。」贝金斯「过了4年，我还是会投给他，因为我没有更好的选择。」