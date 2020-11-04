美国2020大选-赢佛州的特朗普暂落后

美国2020年大选的计票仍在进行之中，寻求连任的共和党候选人特朗普在佛罗里达州（Floride）所取得的优势比2016年大一届总统选举时更明显。但民主党候选人拜登在全美的得票数目前暂时高于特朗普。

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在佛罗里达州，美国民主党此前认为，Covid-19疫情可能改变共和党内退休人士的投票选项，在拉丁裔选民中的积极动员也应对其有益。然而，事与愿违。共和党人甚至在民主党的历史重镇迈阿密（Miami）当选市长。

据本台RFI记者Carlotta.M周三（2020年11月4日）发自迈阿密的现场的报道，一位支持民主党的选民在接受采访时，对开票结果感到失望。在通报投票结果的电视屏幕前，选民David表示，如果特朗普胜选，他将不予接受。

在迈阿密的一间酒吧，许多三十来岁的选民-曾参加地方候选人竞选造势的左派核心支持者，希望看到一股“蓝潮”。

Nathan.P在采访中对民主党所募到的巨额竞选资金的使用提出其看法表示，民主党的竞选经费都用在了电视广告上，没有挨家挨户地做宣传，没有寄信件，尤其是没有与选民沟通。竞选经费没有得到妥善使用。而特朗普则在美国古巴裔社区外开展动员。

手拿酒杯的Angel高兴地说，最近几年挺好，尤其是经济。那将得以继续。Angel祝特朗普胜选，他认为，第一任四年做得不错，未来四年将能真正行使总统权力。

本文截稿时，2020年美国大选的最终结果尚未揭晓。在有29张选举人票的佛罗里达州点票完成96%之际，特朗普的得票率为51，2%, 拜登为47，8%。

就全美选情，民主党总统候选人拜登尽管没有赢得佛州，但他目前暂时领先。

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