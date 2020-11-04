担心与尴尬 美国的盟友罕见不知所措

美国大选投票落幕，但结果最终还没有揭晓，与此同时，共和党与民主党发生争议。美国选民也发生分歧，受害动荡的危险骤升。这一场前所未见的美国选举，让众多盟友瞠目结舌并且尴尬，除了罕见发生盟友国家公开表示担心美国选后骚乱，各国不知道该祝贺谁当选。

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据路透社报道，“谁赢了？”美国大选恐有争议，盟友面临不知该向谁祝贺的尴尬处境。随着美国人陆续前往投票站，全球各国的总理和总统都面临着一个微妙的问题即何时祝贺最终的获胜者，尤其是考虑到选举结果可能会受到质疑的情况下。

一方面，有可能出现普选和选举人团的结果不一致的情况。此外，美国总统特朗普一再声称邮寄选票容易出现舞弊，暗示他可能不会接受选举结果，并表示获胜者可能必须由最高法院来决定。

据一位北欧领导人的外交政策顾问说，“你希望迅速且明确地表示祝贺，特别是对这样一个重要的盟友，” 他说，“但这次是有风险的。若不想出错，或者行动太快。我们可能在选举日后先等上一段时间再说。”这位外交政策顾问回忆2000年美国大选时的情景。在美国电视网络宣布小布什(小布希)(George W. Bush)获胜后，多国领导人向他表示祝贺，其中包括德国和法国的总统、新西兰总理以及南非、韩国和日本的执政党。

五周后最高法院裁定布什胜出，戈尔败选。与此同时，部分领导人撤回他们的祝贺。其他领导人只是保持沉默。

据该报道，2016年特朗普和希拉里的那场竞选就出现了类似的胶着结果，希拉里在普选票中胜出，但特朗普获得了选举人团的支持。

路透社引述欧盟执委会前主席容克称，对于今年的选举，重要的是不要太早送去祝贺。欧盟另一位领导人的顾问称情况“复杂且微妙”，称这要看投票结果是否清晰，以及两位候选人是否接受这样的结果。他暗示，两位候选人可能都宣布自己胜选。他还提到另一个外交难题。如果拜登胜出，打电话给特朗普表达安慰可能也不是明智之举？

路透社说，特朗普总统任期要到1月20日，显示尊重是明智的做法。