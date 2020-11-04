斯洛文尼亚总理内兹·扬沙第一个祝贺特朗普胜选

斯洛文尼亚总理内兹·扬沙今天公开祝贺美国现总统特朗普胜选连任。美国总统选举的计票并没有结束，特朗普今天稍早宣布取得胜利，并且指控民主党候选人拜登阵营涉嫌窃取他的胜选果实。

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斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙Janez Jansa今天或许成为世界上第一个祝贺特朗普胜选，连任美国总统的外国官员。亚内兹·扬沙今天周三发文，祝贺特朗普再次当选美国总统。法新社说，特朗普甚至在选票计数结束前就已经公开宣布自己在总统大选中获胜了。

亚内兹·扬沙是斯洛文尼亚政府总理，也是立场为反移民的SDS政党领袖。斯洛文尼亚政府总理周三在推特上写道：“很明显，美国人选出了唐纳德·特朗普。”

法新社说，斯洛文尼亚是美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普（Melania Trump）的故乡，梅拉尼娅已经归化成为美国人。

扬沙与匈牙利同僚和盟友Viktor Orban是支持唐纳德·特朗普竞选总统的少数仅有的欧洲领导人之一。据法新社说，尤其是，扬沙评估，民主党候选人拜登将是“美国历史上最弱的总统”。

法新社说，特朗普或许应当为在没有结束计票之前，而且继续计票显示他的对手民主党人拜登愈加占据优势，就宣布胜选，从而将美国推入不明前景负有责任。