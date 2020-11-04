斯洛文尼亞總理內茲·揚沙第一個祝賀特朗普勝選

斯洛文尼亞總理內茲·揚沙今天公開祝賀美國現總統特朗普勝選連任。美國總統選舉的計票並沒有結束，特朗普今天稍早宣布取得勝利，並且指控民主黨候選人拜登陣營涉嫌竊取他的勝選果實。

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斯洛文尼亞總理亞內茲·揚沙Janez Jansa今天或許成為世界上第一個祝賀特朗普勝選，連任美國總統的外國官員。亞內茲·揚沙今天周三發文，祝賀特朗普再次當選美國總統。法新社說，特朗普甚至在選票計數結束前就已經公開宣布自己在總統大選中獲勝了。

亞內茲·揚沙是斯洛文尼亞政府總理，也是立場為反移民的SDS政黨領袖。斯洛文尼亞政府總理周三在推特上寫道：“很明顯，美國人選出了唐納德·特朗普。”

法新社說，斯洛文尼亞是美國第一夫人梅拉尼婭·特朗普（Melania Trump）的故鄉，梅拉尼婭已經歸化成為美國人。

揚沙與匈牙利同僚和盟友Viktor Orban是支持唐納德·特朗普競選總統的少數僅有的歐洲領導人之一。據法新社說，尤其是，揚沙評估，民主黨候選人拜登將是“美國歷史上最弱的總統”。

法新社說，特朗普或許應當為在沒有結束計票之前，而且繼續計票顯示他的對手民主黨人拜登愈加佔據優勢，就宣布勝選，從而將美國推入不明前景負有責任。